Почему у некоторых праздники вызывают тревогу: объясняют психотерапевты
Рождество часто представляют как время тепла и гармонии, но для многих оно оборачивается тревогой, усталостью и давлением ожиданий. Врачи-психотерапевты Андрис Веселовскис и Кристина Лакомба объясняют, почему праздники обостряют внутренние переживания и как пережить это время бережнее к себе.
По словам Веселовскиса, одной из причин являются высокие и зачастую несоразмерные ожидания, которые люди возлагают на себя сами. Те, кто принимает гостей, стремятся сделать все как можно лучше, а те, кто идет в гости, переживают — достаточно ли хорош подарок, найдутся ли темы для разговора и не скажет ли кто-то чего-нибудь неуместного, сообщает LSM+.
«Напряжение большое, и на терапии очень многие люди это обсуждают — как они поедут, как все будет и как они с этим справятся. А потом рассказывают, как все прошло. Конечно, у каждого это индивидуально, но важно стараться не слишком зажиматься и спокойно наслаждаться праздниками. Нужно помнить, что не требуется ничего сверхъестественного, и другие тоже переживают», — отметил Веселовскис.
Лакомба подтвердила, что тоже часто сталкивается с вопросом — как «пережить» праздники. Если такие праздники, как Лиго, для абсолютного большинства ассоциируются с радостью, то дни рождения и Рождество нередко приносят серьезное беспокойство.
«Рождество “подсвечивает” нерешенные проблемы — в отношениях, в семье. Праздники показывают, насколько это может быть болезненно, когда человек одинок и, например, полностью сосредоточен на работе. Да, во время Рождества можно продолжать уходить в рабочий процесс, но ожидания остаются — боль, тоска и желание радоваться и быть с семьей никуда не исчезают», — пояснила Лакомба.
В рождественский период эти чувства становятся особенно острыми, потому что образы счастливых семей, красиво отмечающих праздники, мы видим повсюду — на экранах телевизора, в фильмах, социальных сетях и рекламе. «Но картинка, которую мы видим, часто не соответствует нашей повседневной реальности. Это приносит много разочарований, и с этим бывает сложно справиться», — признала Лакомба.
В любом случае совершенно нормально, если праздники приходится проводить в одиночестве и при этом чувствовать легкую грусть или одиночество. Главное — не застревать в этих чувствах. Важно помнить, что многие люди по всему миру проводят праздники одни.
Важно не корить себя, а принять, что в эти праздники все именно так — и это тоже нормально. Хорошая идея —найти занятие, которое принесет радость или позволит себя побаловать. Делать то, что действительно радует. Главное — стараться отдыхать и не сравнивать свои планы с планами других.