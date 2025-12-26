Почему у некоторых праздники вызывают тревогу: объясняют психотерапевты

«Напряжение большое, и на терапии очень многие люди это обсуждают — как они поедут, как все будет и как они с этим справятся. А потом рассказывают, как все прошло. Конечно, у каждого это индивидуально, но важно стараться не слишком зажиматься и спокойно наслаждаться праздниками. Нужно помнить, что не требуется ничего сверхъестественного, и другие тоже переживают», — отметил Веселовскис.