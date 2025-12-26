Полезные советы
Самый простой салат, который выглядит изысканно: классический капрезе и его вариации
Если нужен быстрый, легкий и при этом праздничный салат, капрезе почти всегда попадает в точку. В нем всего несколько ингредиентов, поэтому решают детали: спелость помидоров, качество моцареллы, аромат базилика и правильная заправка.
Ингредиенты на 2 порции
- Помидоры (лучше мясистые и ароматные) — 2–3 шт.
- Моцарелла (классическая шариком) — 200 г
- Свежий базилик — 1 небольшой пучок
- Оливковое масло extra virgin — 2–3 ст. л.
- Соль — по вкусу (лучше морская)
- Черный перец — по вкусу
- Бальзамический крем или бальзамический уксус — по желанию (1–2 ч. л.)
Как приготовить
Помидоры вымойте и обсушите. Моцареллу достаньте из рассола, дайте стечь жидкости 3–5 минут. Помидоры нарежьте кружками или крупными ломтиками. Моцареллу — кружками примерно той же толщины.
На тарелке чередуйте ломтики помидора и моцареллы, между ними положите листья базилика. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Если любите — добавьте несколько капель бальзамика или тонкую «сетку» бальзамического крема.
Подавайте сразу. Идеально — через 2–3 минуты после сборки, пока помидоры максимально сочные, а моцарелла нежная.
Три нюанса, которые улучшают вкус
- Температура. Помидоры не должны быть ледяными. Дайте им полежать при комнатной температуре 20–30 минут.
- Соль в конце. Солите уже собранный салат — так помидоры не «поплывут» раньше времени.
- Базилик руками. Листья лучше не резать, а рвать — аромат ярче.