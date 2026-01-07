Рижская соцслужба предупреждает о телефонных мошенниках: обещают "перерасчет" пенсий и пособий
Рижская социальная служба сообщает, что на этой неделе несколько человек вновь обратились в службу с информацией о предложениях мошенников сделать перерасчет пособия или пенсии. Похожая ситуация была и в декабре прошлого года, когда мошенники использовали тот же метод. Рижское самоуправление призывает жителей быть осторожными!
Как действуют телефонные мошенники? Они звонят жителям и утверждают, что необходимо сделать перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Во время разговора они требуют персональные данные: персональный код, номер банковского счета или другую чувствительную информацию. Если житель отказывается предоставлять эти данные, мошенники предлагают записаться к социальному работнику по адресу Базницас, 19/23, Рига, называя конкретное время, кабинет и имя сотрудника.
Рижская социальная служба подчеркивает:
- сотрудники службы не звонят жителям, чтобы выяснять персональные данные или приглашать сделать перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа;
- жителей просят ни в коем случае не сообщать посторонним персональный код, коды аутентификации или данные платежной карты;
- при сомнениях следует связаться с Рижской социальной службой, чтобы проверить достоверность звонка, позвонив в Рижскую социальную службу по телефону 67105048 или на единый информационный телефон Риги 1201.
Очень важно! Если вы получили подозрительный звонок, не приходите в Рижскую социальную службу по указанию мошенников. Сначала сами позвоните в Рижскую социальную службу, чтобы убедиться в достоверности информации.
Рижская социальная служба призывает жителей быть внимательными и предупредить своих близких о таких попытках мошенничества.