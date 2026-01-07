Рижская соцслужба предупреждает о телефонных мошенниках: обещают "перерасчет" пенсий и пособий

Как действуют телефонные мошенники? Они звонят жителям и утверждают, что необходимо сделать перерасчет пособия, пенсии или трудового стажа. Во время разговора они требуют персональные данные: персональный код, номер банковского счета или другую чувствительную информацию. Если житель отказывается предоставлять эти данные, мошенники предлагают записаться к социальному работнику по адресу Базницас, 19/23, Рига, называя конкретное время, кабинет и имя сотрудника.