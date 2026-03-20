В Риге появился первый филиал популярного банка с новым дизайном и другой системой обслуживания
19 марта в торговом центре моды и образа жизни Spice после реконструкции помещений открыли первый в Латвии филиал банка Citadele нового дизайна и концепции. Его интерьер создан с учетом удобной и доступной среды для разных потребностей клиентов, в том числе для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, чтобы банковские услуги были доступны как можно более широкому кругу посетителей.
В отличие от привычной планировки с закрытыми кабинетами, обслуживание клиентов теперь организовано у большой стойки. В центре помещения находится зона самообслуживания, которая служит переходным пространством между цифровым и очным форматом обслуживания: здесь клиенты могут познакомиться с цифровыми инструментами банка, научиться ими пользоваться или самостоятельно выполнять операции в интернет-банке. В помещении также интегрирована зона демонстрации продуктов и инноваций, позволяющая удобно ознакомиться с банковскими предложениями.
Помимо открытой зоны, создана и отдельная комната для частных встреч, обеспечивающая необходимую конфиденциальность для индивидуальных бесед. Встроенные в интерьер акустические панели улучшают звуковой комфорт, а стеклянная перегородка с легким матовым градиентом служит тонким дизайнерским акцентом.
Клиентский опыт дополняют кофейная зона и зона ожидания с удобным диваном и столиками, создающие гостеприимную и уютную атмосферу.
Интерьер одновременно функционален, эстетически привлекателен и долговечен. В пространстве преобладают светлые и теплые оттенки, которые создают ощущение легкости и простора. В свою очередь фирменный красный цвет банка использован как тонкий акцент, сохраняя свое значение как символ узнаваемости бренда.
Обновленный филиал расположен на втором этаже здания Spice Home и органично вписывается в новый дизайн торгового центра.