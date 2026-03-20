В Rimi подробно объяснили, как теперь работает подтверждение возраста через Smart-ID
Покупателям в Латвии больше не придется ждать у кассы или искать сотрудника, чтобы подтвердить свой возраст. Сеть магазинов Rimi вместе со своим технологическим партнером StrongPoint первой в Латвии внедряет изменения: теперь товары с возрастными ограничениями можно будет покупать быстрее с помощью приложения Smart-ID.
«Главное преимущество касс самообслуживания в магазинах — это удобство для клиентов и скорость расчетов, особенно во второй половине дня и вечером, когда поток покупателей самый большой. Подтверждение возраста делало этот процесс дольше. Интегрировав подтверждение возраста со Smart-ID, мы практически устранили это препятствие — очереди становятся короче, а процесс покупки идет быстрее. В среднем подтверждение возраста занимает у покупателя около 15 секунд. Это решение действительно меняет повседневный опыт клиентов», — пояснила директор по цифровому развитию Rimi Baltic Лиене Перия.
Региональный руководитель StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс, компания которого внедрила технологическое решение, пояснил, что процесс разработан так, чтобы покупателю не пришлось скачивать никаких дополнительных приложений — достаточно активного аккаунта Smart-ID.
Когда покупатель приобретает товары с возрастным ограничением, на экране оплаты появляется выбор: дождаться консультанта или самостоятельно подтвердить свой возраст. При выборе Smart-ID генерируется QR-код. После его сканирования телефоном и ввода PIN1 система сразу подтверждает возраст и позволяет продолжить оплату.
«Внедряя это решение, мы преследовали одну цель — сделать технологию почти незаметной во время покупок. Покупателю не нужно ничего устанавливать или осваивать заново. Продавцам тоже не нужно менять привычные процессы. Это делает покупки более плавными и без лишних пауз. В конечном счете более короткие очереди отвечают интересам всех», — отметил Зачс.
Кроме того, интеграция Smart-ID включает не только проверку возраста при оплате. Ее можно использовать и для более быстрого входа в аккаунт Mans Rimi в приложении, интернет-магазине или онлайн-сервисах. Это позволяет постепенно создать для клиента знакомый, безопасный и единый цифровой опыт во всех каналах Rimi.
«Важно, что использование Smart-ID не является обязательным — это дополнительная возможность для клиентов, которые ценят скорость. Покупатели по-прежнему могут выбрать помощь консультанта, а Smart-ID работает как дополнительная альтернатива», — уточнила Перия.
Помимо скорости, новая система решает и вопрос приватности. Покупателям больше не придется публично предъявлять удостоверение личности, в котором виден персональный код и другая чувствительная информация. «В кассовом аппарате не хранятся никакие персональные данные. Система получает только анонимизированную информацию о соответствии возрасту, необходимую для подтверждения сделки. Управление самой услугой и данными обеспечивает Smart-ID, а Rimi опирается на это подтверждение», — пояснила Перия.