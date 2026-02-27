Стало известно, что люди сделают с деньгами, полученными от VID
Более трети — 37% — опрошенных жителей Латвии планируют направить возвращенную переплату по подоходному налогу с населения на повседневные расходы, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Norstat по заказу латвийского филиала Bigbank.
Эта тенденция показывает, что для части общества возвращенная переплата по налогу — не «дополнительные деньги», а реальная поддержка семейного бюджета. Чаще всего направить эту сумму на повседневные нужды планируют пенсионеры и домохозяйства с более низкими доходами.
Почти пятая часть — 17% — намерены направить полученные средства на формирование финансовой подушки безопасности. В частности, 13% опрошенных планируют положить сумму на накопительный счет, а еще 4% — инвестировать в долгосрочной перспективе.
В то же время 12% планируют направить средства на отдых или путешествие, а 6% — на крупную покупку, подтверждая, что часть жителей использует налоговый возврат и на потребление.
При этом сравнительно значительная доля — 18% — респондентов указали, что возврат переплаченного подоходного налога им недоступен. Еще 3% признались, что не планируют его запрашивать.
Опрос также показал, что 8% намерены использовать возврат для упорядочивания существующих кредитных обязательств, что свидетельствует о более осторожном и ориентированном на снижение долгов подходе. Это особенно характерно для возрастной группы от 30 до 49 лет.
С 1 марта налогоплательщики в Латвии имеют право подать годовую декларацию о доходах и в определенных случаях получить из бюджета обратно переплаченный подоходный налог с населения.
