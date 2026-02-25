VID предупреждает: что нужно учесть в этом году, если хотите вернуть переплаченные налоги
В преддверии нового периода подачи годовой декларации о доходах Служба государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) предупреждает: вернуть часть подоходного налога в 2025 году смогут не все - у многих пенсионеров он больше не удерживается вовсе. Кому всё же стоит подать декларацию и как получить возврат — разъясняет VID.
VID обращает внимание - возврат налога возможен только в том случае, если подоходный налог с населения фактически был уплачен.
Многие пенсионеры интересуются возвратом переплаченного налога и подачей чеков на оправданные расходы. С 2025 года часть пенсии до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом с населения. Это означает, что у значительной части пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается, а значит, нет необходимости возвращать его путем подачи годовой декларации. Эти изменения обеспечивают получение более высокого дохода сразу — каждый месяц в течение всего года, а не только в следующем году после подачи декларации.
Изменения, вступившие в силу в прошлом году, стали частью более широкого пересмотра налоговой политики. Она предусматривает введение фиксированного необлагаемого минимума, упрощение ставок подоходного налога и другие решения, направленные на увеличение доходов населения, с особым вниманием к людям с низкими и средними доходами, а также пенсионерам.
Годовую декларацию за 2025 год с приложением чеков на оправданные расходы обязательно следует подать тем пенсионерам, которые:
- получают пенсию свыше 1000 евро в месяц;
- работают или получают другие доходы, облагаемые подоходным налогом.
Как и прежде, в декларацию можно включать расходы на лечение и образование, а также добавлять документы, подтверждающие оправданные расходы супруга(и), родителей или детей.
Например, дети, которые уплачивали подоходный налог, могут приложить к своей декларации документы, подтверждающие оправданные расходы родителей.
Лимит оправданных расходов для одного человека остаётся неизменным — их общая сумма не должна превышать 50% годового дохода, но не более 600 евро в год. При подаче декларации за 2025 год каждый, у кого из доходов удерживался подоходный налог, может вернуть 25,5% от указанной суммы.
Чтобы выяснить, положен ли возврат налога, проще всего воспользоваться Электронной системой декларирования (EDS) VID, где шаблоны деклараций автоматически рассчитывают возможную переплату налога.
Пенсионеры, не пользующиеся интернетом, могут получить помощь в подготовке и подаче декларации в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений или в клиентских центрах VID.
В случае вопросов можно позвонить на консультационный телефон VID +371 67120000 (важно: при звонке можно получить персонализированную консультацию, если войти в систему EDS и назвать отображаемый там код). Вопросы о годовой декларации и оправданных расходах также можно задать в разделе EDS «Переписка с VID», а круглосуточно — виртуальному ассистенту Тому на сайте VID.