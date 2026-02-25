VID предупреждает: что нужно учесть в этом году, если хотите вернуть переплаченные налоги

Многие пенсионеры интересуются возвратом переплаченного налога и подачей чеков на оправданные расходы. С 2025 года часть пенсии до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом с населения. Это означает, что у значительной части пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается, а значит, нет необходимости возвращать его путем подачи годовой декларации. Эти изменения обеспечивают получение более высокого дохода сразу — каждый месяц в течение всего года, а не только в следующем году после подачи декларации.