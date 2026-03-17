Smart-ID будет работать по новым правилам: что изменится для пользователей в Латвии
Разработчик Smart-ID — компания SK ID Solutions — внедряет в Латвии решение Smart-ID+, предназначенное для более безопасной аутентификации в цифровых сервисах.
В компании поясняют, что Smart-ID+ создан в ответ на растущие киберриски и все более сложные схемы мошенничества в цифровой среде.
Новое решение Smart-ID+ обеспечиваетт то, что пользователь может подтвердить действие — например, вход в электронный сервис или выполнение платежа — только в том случае, если оно инициировано с его собственного устройства в приложении Smart-ID.
Вход в электронные сервисы с использованием Smart-ID+ осуществляется через динамический QR-код. Если пользователь заходит в e-сервис с компьютера или другого устройства, на экране отображается QR-код, который можно отсканировать в приложении Smart-ID и подтвердить действие с помощью PIN-кода. В компании подчеркивают, что каждый QR-код является уникальным и динамически меняется, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
Если же сервис используется на мобильном телефоне, применяется аутентификация типа App-to-App. Приложение Smart-ID откроется автоматически при выборе соответствующего способа идентификации, после чего пользователь сможет подтвердить действие PIN-кодом и автоматически вернуться в исходное приложение или браузер.
Новое решение Smart-ID+ постепенно интегрируется в цифровые сервисы. Внедрение новых функций будет происходить поэтапно — в зависимости от технической готовности поставщиков услуг. До полного внедрения пользователи смогут продолжать использовать Smart-ID в прежнем формате.
В компании также отмечают, что в ближайшее время Smart-ID+ планируется внедрить в финансовых учреждениях и у других поставщиков цифровых услуг в Латвии.
Пользователи Smart-ID смогут воспользоваться новыми возможностями после обновления приложения.