Smart-ID будет работать по новым правилам: что изменится для пользователей в Латвии

Вход в электронные сервисы с использованием Smart-ID+ осуществляется через динамический QR-код. Если пользователь заходит в e-сервис с компьютера или другого устройства, на экране отображается QR-код, который можно отсканировать в приложении Smart-ID и подтвердить действие с помощью PIN-кода. В компании подчеркивают, что каждый QR-код является уникальным и динамически меняется, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.