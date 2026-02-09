Жителям Латвии подсказали, как упростить годовую декларацию о доходах при оплате лечения
В Латвии 753 медицинских учреждения могут выдавать своим пациентам электронные квитанции вместо бумажных кассовых чеков. Если пациент письменно соглашается, медицинское учреждение передает данные электронной квитанции в Службу государственных доходов (VID). В таком случае человеку, заполняя годовую декларацию о доходах, не нужно самостоятельно прикреплять квитанцию по этим расходам, потому что она уже автоматически добавлена к декларации.
Электронная квитанция, оформленная в электронном виде и зарегистрированная в VID, является равнозначным подтверждением оплаты — так же, как кассовый чек и бумажная квитанция.
Для жителей электронные квитанции упрощают и ускоряют заполнение годовой декларации о доходах, поскольку данные о конкретных медицинских расходах отправлены в VID и автоматически отображаются в декларации — человеку больше не нужно вводить их самому. В отличие от бумажных чеков электронные квитанции не выцветают и не теряются.
Чтобы медицинское учреждение имело право автоматически отправлять электронную квитанцию в VID, пациент в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных должен письменно подтвердить свое согласие на передачу в VID данных, включенных в электронную квитанцию.
Если медицинское учреждение использует электронную квитанцию, пациенту выдается ее распечатка или информация отправляется на электронную почту. Эти документы нужно сохранять. Они также пригодятся в случаях, когда планируется подать оправдательные документы по расходам за членов семьи, например за детей или родителей, потому что в своей декларации жители автоматически видят только собственные электронные квитанции, а документы родственников нужно прикреплять вручную.
Данные электронных квитанций из медицинских учреждений поступают в систему VID раз в квартал, поэтому информацию о каждой конкретной квитанции в Электронной системе декларирования (EDS) обычно нельзя будет посмотреть в день ее получения — увидеть ее можно будет позже.
Возможность выдавать электронный документ вместо бумажного кассового чека и квитанции первые медицинские учреждения в Латвии начали использовать в 2019 году, а сейчас такую возможность уже могут обеспечить 753 медицинских учреждения.