Жителям Латвии подсказали, как упростить годовую декларацию о доходах при оплате лечения

Если медицинское учреждение использует электронную квитанцию, пациенту выдается ее распечатка или информация отправляется на электронную почту. Эти документы нужно сохранять. Они также пригодятся в случаях, когда планируется подать оправдательные документы по расходам за членов семьи, например за детей или родителей, потому что в своей декларации жители автоматически видят только собственные электронные квитанции, а документы родственников нужно прикреплять вручную.