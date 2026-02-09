Перед сезоном подачи деклараций - новая хитрая схема: мошенники пытаются выманить коды через EDS

Самый опасный момент наступает во время аутентификации. Элвис Страздиньш подчеркивает, что при входе в систему у пользователя никогда не запрашивают PIN2-код. PIN1 предназначен только для подтверждения личности, то есть для входа в систему. PIN2, в свою очередь, означает подписание документов или подтверждение платежей. Если поддельный сайт EDS просит ввести PIN2 уже на этапе входа, это означает, что мошенники в ту же секунду пытаются оформить кредит на ваше имя или опустошить банковский счет.