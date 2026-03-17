Председатель Европейского совета: ЕС должен подготовиться к возможным переговорам с Россией
Европейский союз должен подготовиться к возможным переговорам с Россией, считает председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Пока ЕС не следует вмешиваться в усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине, заявил Кошта в интервью сети новостных агентств European Newsroom. Однако если переговоры будут прерваны или потерпят неудачу, «тогда мы должны быть готовы продолжать усилия и пытаться добиться справедливого и долгосрочного мира в Украине», подчеркнул он.
США взяли на себя роль посредника между Москвой и Киевом, однако эти переговоры недавно были приостановлены, поскольку Вашингтон сосредоточился на войне против Ирана.
«Пока наш основной вклад — это увеличение экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины всеми доступными средствами», заявил Кошта журналистам. Он подчеркнул, что рост цен на энергоносители не меняет стратегию ЕС, и ЕС стремится стать независимым от поставок из России и не ведет переговоры с Москвой о ценах на энергоносители.
Венгрия в настоящее время блокирует миллиарды евро помощи Украине, что является недопустимым, отметил президент Европейского совета.
ЕС в 2022 году запретил импорт российской нефти по морю, а с января фактически заблокирован экспорт по трубопроводам через Украину в Венгрию и Словакию.
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» прекращены с конца января, когда трубопровод был поврежден в результате российского удара. Прекращение работы «Дружбы» вызвало политическую напряженность в отношениях Киева как с Венгрией, так и со Словакией. Обе страны обвиняют Украину в том, что она сознательно затягивает возобновление работы нефтепровода.