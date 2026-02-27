4 знака зодиака получат важное послание от Вселенной 28 февраля - будьте внимательны к знакам

Если во время Луны во Льве есть что-то, от чего вы не откажетесь, так это от убеждения, что правда на вашей стороне. Никто не способен отнять у вас вашу истину. В эту субботу вы ощущаете поддержку чего-то большего, чем вы сами. Вас ведет стремление к добру, искреннее желание поступать правильно. Вы готовы рискнуть, Овен.