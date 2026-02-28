ВИДЕО: в центре Милана трамвай сошел с рельсов и протаранил здание - есть погибшие и десятки раненых
В пятницу вечером, 27 февраля, в центре Милана трамвай сошел с рельсов и врезался в здание. В результате происшествия погибли два человека, не менее 39 получили травмы.
По информации агентства ANSA, авария произошла около 16:00 по местному времени на проспекте Vittorio Veneto. С рельсов сошел трамвай маршрута №9, курсирующий по центральной части города.
Судя по видео очевидцев, вагон на высокой скорости выехал на соседние пути, резко ушел на стрелку, предназначенную для другой линии, и потерял управление. На повороте трамвай едва не опрокинулся, после чего врезался в фасад здания.
В момент аварии в салоне находились десятки пассажиров, многие из них упали на пол. Одного из погибших обнаружили на улице — предположительно, это был прохожий. По данным Associated Press со ссылкой на официальные источники, второй погибший — пассажир трамвая.
Инцидент произошел на фоне проведения в городе сезонных модных показов и в период между зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Маршрут №9 проходит через деловой центр итальянской финансовой столицы.
Мэр Милана Беппе Сала заявил, что вероятной причиной стала человеческая ошибка. По его словам, водитель, по всей видимости, не перевел стрелку, чтобы продолжить движение по прямой. Градоначальник отметил, что это опытный сотрудник, отработавший на смене около часа. Перед аварией он пропустил предыдущую остановку. В настоящее время водитель госпитализирован с травмами и будет допрошен.
Сала подтвердил гибель двух человек и подчеркнул, что жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.
На месте работали десятки бригад скорой помощи, пожарные и полиция. Пассажиров эвакуировали, укутывая в термоодеяла.
Миланская компания общественного транспорта сообщила, что сотрудничает с прокуратурой для установления точных причин и обстоятельств происшествия.