ВИДЕО: в центре Милана трамвай сошел с рельсов и протаранил здание - есть погибшие и десятки раненых

Мэр Милана Беппе Сала заявил, что вероятной причиной стала человеческая ошибка. По его словам, водитель, по всей видимости, не перевел стрелку, чтобы продолжить движение по прямой. Градоначальник отметил, что это опытный сотрудник, отработавший на смене около часа. Перед аварией он пропустил предыдущую остановку. В настоящее время водитель госпитализирован с травмами и будет допрошен.