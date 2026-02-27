Совет по конкуренции заподозрил ценовой сговор между крупнейшими торговыми сетями Латвии
Совет по конкуренции выявил признаки ценового сговора между двумя крупнейшими продуктовыми сетями Латвии и провел процессуальные действия, чтобы установить, координировали ли компании свои цены в ущерб потребителям.
По сообщению учреждения, в четверг, 26 февраля, в рамках дела о нарушении СК на основании решения судьи и при поддержке Государственной полиции и других правоохранительных органов провел процессуальные действия в отношении двух участников рынка, работающих в секторе розничной торговли продуктами питания.
"СК установил элементы запрещенного соглашениям между двумя крупными розничными продавцами продуктов питания, которые, возможно, не действовали независимо и координировали свои цены в ущерб интересам потребителей", - говорится в сообщении СК.
Горизонтальные соглашения, или картели, являются одним из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства, и за каждое нарушение участники рынка могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их чистого оборота за последний финансовый год.
Цель процессуальных действий СК - убедиться в наличии нарушения. Факт нарушения может быть установлен только в конце процесса расследования, когда будет собрана и оценена вся информация.
СК просит поставщиков и любых других лиц сообщать, если они располагают информацией, полезной для расследования дела. СК гарантирует анонимность лиц, предоставляющих информацию. CК также предлагает участникам рынка, которые предположительно совершили нарушение, воспользоваться программой смягчения наказания и таким образом получить право на существенное снижение штрафа.
На данном этапе расследования СК не может предоставить дополнительную информацию о деле, в том числе о компаниях, в отношении которых ведется расследование.
Как сообщалось, в четверг, 26 февраля, СК провел процессуальные действия в розничной компании Maxima Latvija.
Maxima Latvija в своем комметарии сообщает, что полностью сотрудничает с Советом по конкуренции, предоставила необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы, подтвердив, что решения о ценах на товары принимает полностью самостоятельно и независимо. Наша главная цель всегда заключалась в том, чтобы обеспечивать клиентам наиболее выгодные цены независимо от действий других участников рынка, говорится в сообщении.
Крупнейшими предприятиями розничной торговли продуктами питания в Латвии являются ООО "Rimi Latvia", оборот которого в 2024 году составил 1,126 миллиарда евро, и Maxima Latvija, оборот которого составил 1,102 миллиарда евро.