Совет по конкуренции заподозрил ценовой сговор между крупнейшими торговыми сетями Латвии

Maxima Latvija в своем комметарии сообщает, что полностью сотрудничает с Советом по конкуренции, предоставила необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы, подтвердив, что решения о ценах на товары принимает полностью самостоятельно и независимо. Наша главная цель всегда заключалась в том, чтобы обеспечивать клиентам наиболее выгодные цены независимо от действий других участников рынка, говорится в сообщении.