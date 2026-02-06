Эксперты: Россия хочет превратить Украину в еще одну Беларусь

Лавров вновь отверг западные гарантии безопасности для Украины. Он также исключил возможность прекращения огня до заключения окончательного мирного соглашения, заявив, что Запад использовал бы такое перемирие для поставок оружия Украине. Как отмечает ISW, представители Кремля в последние месяцы повторяли одну и ту же риторику относительно западных гарантий безопасности, последовательно называя такие гарантии неприемлемыми для России и именуя размещение иностранных войск на территории Украины законными целями России. "Однако теперь Кремль, по всей видимости, пытается найти новые аргументы, чтобы отвергнуть западные гарантии безопасности и убедить США и Европу не соглашаться на них, вероятнее всего, по мере приближения США, Украины и Европы к заключению соглашения", — резюмируют аналитики ISW.