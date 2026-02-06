Эксперты: Россия хочет превратить Украину в еще одну Беларусь
Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу не соглашаться на предоставление гарантий безопасности Украине, и его конечная цель — превратить Украину в еще одну Беларусь, пришли к выводу эксперты Американского института изучения войны (ISW), проанализировав недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова кремлевскому пропагандистскому медиа RT.
Единственный вариант, который Россия готова рассматривать, — это дружественная Украина, которая не обязательно является союзником, но является нейтральной и благожелательной, заявил Лавров в эфире RT. Заявление министра указывает на дополнительные обязательства, заложенные в изначальном требовании России о нейтралитете Украины, и свидетельствует о том, что Россия стремится превратить Украину в марионеточное государство, даже если она физически не контролирует всю территорию Украины, отмечают эксперты ISW.
Требование Лаврова о том, чтобы послевоенная Украина была дружественной и благожелательной, означает, что Россию устроит только такая Украина, которую будет возглавлять пророссийски настроенное правительство, проводящее пророссийскую политику, подчеркивает ISW.
"Россия, вероятнее всего, пытается превратить Украину в еще одну Беларусь, которую Россия де-факто аннексировала, хотя Беларусь сохранила свои границы и правительство", — говорится в публикации ISW.
Лавров вновь отверг западные гарантии безопасности для Украины. Он также исключил возможность прекращения огня до заключения окончательного мирного соглашения, заявив, что Запад использовал бы такое перемирие для поставок оружия Украине. Как отмечает ISW, представители Кремля в последние месяцы повторяли одну и ту же риторику относительно западных гарантий безопасности, последовательно называя такие гарантии неприемлемыми для России и именуя размещение иностранных войск на территории Украины законными целями России. "Однако теперь Кремль, по всей видимости, пытается найти новые аргументы, чтобы отвергнуть западные гарантии безопасности и убедить США и Европу не соглашаться на них, вероятнее всего, по мере приближения США, Украины и Европы к заключению соглашения", — резюмируют аналитики ISW.