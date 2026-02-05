Задушил минимум 13 старушек - история латвийского серийного убийцы, который скоро может выйти на свободу

В 2003 году на Рижском Центральном рынке Петрова задержали за кражу, и на допросе он признался и в других преступлениях. 12 мая 2005 года Рижский окружной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. В обвинении были указаны 38 жертв, из которых самой старшей было 91 год, самой младшей — 66 лет. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Петрова вменяемым. Он признал вину, но утверждал, что не хотел убивать, а лишь грабить.