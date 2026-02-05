В Латвии меняют сроки ответов госучреждений на заявления жителей: что будет по-новому с 1 марта
Учреждениям в дальнейшем придется по существу отвечать на заявления жителей в течение 10 рабочих дней. Это предусмотрено поправками к Закону о заявлениях, которые в четверг, 5 февраля, Сейм принял в окончательном чтении. Изменения вступят в силу 1 марта этого года. Поправки предложены для сокращения бюрократии и того, чтобы сделать общение жителей с государственными учреждениями более быстрым и эффективным.
Сейчас учреждения обязаны предоставить ответ не позднее чем в течение месяца со дня получения заявления.
«Государственное управление должно работать в интересах жителей, а это означает быструю, понятную и эффективную коммуникацию. Сокращая срок ответа до 10 рабочих дней, мы ясно показываем, что время жителей ценно. Одновременно мы сохранили гибкость для более сложных случаев, когда нужно дополнительное время для оценки информации», — подчеркнул председатель комиссии Сейма, ответственной за законопроект, Олег Буров.
Если для подготовки ответа учреждению потребуется получить дополнительные данные, связаться с другими учреждениями или проанализировать и обработать большой объем информации, оно сможет ответить в течение месяца.
Изменения также предусматривают, что в течение пяти рабочих дней учреждение сможет переслать заявление, не относящееся к его компетенции, в другое учреждение, уведомив об этом заявителя. Ранее срок составлял семь рабочих дней. В случаях, когда это будет целесообразнее, учреждение сможет заявление не пересылать, а сообщить заявителю, в какое другое учреждение его следует адресовать.
По словам депутатов Сейма, которые являются авторами поправок, это сократит бюрократию при рассмотрении заявлений, сделает процесс проще и быстрее и улучшит коммуникацию жителей с государственными институциями.