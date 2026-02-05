В Латвии меняют сроки ответов госучреждений на заявления жителей: что будет по-новому с 1 марта

Изменения также предусматривают, что в течение пяти рабочих дней учреждение сможет переслать заявление, не относящееся к его компетенции, в другое учреждение, уведомив об этом заявителя. Ранее срок составлял семь рабочих дней. В случаях, когда это будет целесообразнее, учреждение сможет заявление не пересылать, а сообщить заявителю, в какое другое учреждение его следует адресовать.