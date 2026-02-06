Как привлечь деньги? Жителям Латвии дали несколько простых, но важных советов
«Самые эффективные способы обеспечить устойчивые результаты и улучшить свое финансовое положение — это только реальные и продуманные действия, такие как постановка финансовых целей, тщательный и осознанный контроль расходов, а также формирование накоплений», — рассказывают финансовые эксперты банка Luminor.
Ритуалы не помогут
Одним из ритуалов привлечения денег считается "манифестация", во время которой рекомендуют четко формулировать свои финансовые цели и стараться как можно более ярко их представлять. Другой популярный прием — "аффирмации", во время которых вслух произносятся позитивные утверждения, пытаясь привлечь деньги. В свою очередь тренеры личностного роста считают, что деньги следует воспринимать как энергию, которой не нужно бояться.
Банковские эксперты отмечают, что постановка четких и амбициозных целей, а также их регулярный пересмотр действительно могут быть полезным шагом на пути к финансовому благополучию, однако гораздо важнее сохранять критическое мышление и брать на себя ответственность за свои финансовые решения, а не просто мысленно о них рассуждать. «Деньги не являются врагом, а представляют собой инструмент, который помогает реализовывать поставленные цели. Тратя деньги, не следует испытывать чувство вины, однако важно действовать ответственно и с ориентацией на долгосрочную перспективу. Чтобы избежать чувства вины, рекомендуется не поддаваться импульсивным покупкам, тщательно планировать расходы и регулярно пересматривать свой бюджет», — поясняют эксперты.
Дисциплина — путь к успеху
Чтобы заботиться о своей финансовой стабильности, эксперты рекомендуют составлять личный бюджет и регулярно отслеживать свои доходы и расходы. Это поможет лучше понять, куда на самом деле уходят деньги, избежать ненужных покупок и сэкономить.
Самый эффективный и надежный способ приумножения средств — целенаправленное финансовое планирование и регулярное накопление. Если не хватает мотивации менять привычки, поставьте перед собой конкретные финансовые цели, например накопить средства на новый автомобиль или на первоначальный взнос за новое жилье. Для каждой цели определите конкретную сумму, срок и разработайте план ее достижения.
Значение мотивации
Для успешного достижения финансовых целей очень важно понимать собственную мотивацию. Зачастую стремление стать более обеспеченными мотивирует возможность обеспечить потребности своей семьи, путешествовать по миру и уделять время хобби, а также чувство безопасности, которое дает любой финансовый запас. Осознавая конкретную потребность или желание, намного легче достичь поставленных целей, чем просто надеясь разбогатеть.
«Финансовое планирование и формирование накоплений помогут чувствовать себя спокойнее и в непредвиденных ситуациях, например при потере работы или при столкновении с неожиданными расходами. Хотя позитивное отношение к деньгам важно, наибольшее значение имеют реальные шаги, способные обеспечить ваше финансовое благополучие. Такие простые решения, как функция округления, немедленный перевод определенной суммы на сберегательный счет в день получения зарплаты или повторное инвестирование возвращенного налога с взносов в пенсионный третий уровень, действительно могут помочь», — заключают эксперты.
