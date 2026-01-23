Наступило финансовое похмелье: в январе жители Латвии резко ограничили свои расходы

В то же время данные за 2025 год в целом указывают на устойчивый рост потребления. Во второй половине года объем покупок по картам был почти на 10 % больше, чем в первом полугодии, и на 8 % больше, чем во второй половине 2024 года. Самым активным периодом покупок традиционно стал конец года, особенно с 10 ноября по 28 декабря, когда расходы стимулировали как предложения Черной пятницы, так и подготовка к новогодним праздникам.