Наступило финансовое похмелье: в январе жители Латвии резко ограничили свои расходы
Расходы жителей Латвии в январе сократились. Данные по платежным картам банка Citadele показывают, что в первую и вторую недели января 2026 года покупок было на 10 % меньше, чем в среднем в 2025 году.
"После праздничного периода жители становятся более осторожными в своих потребительских привычках и больше внимания уделяют сбережениям", - отмечают эксперты.
В то же время данные за 2025 год в целом указывают на устойчивый рост потребления. Во второй половине года объем покупок по картам был почти на 10 % больше, чем в первом полугодии, и на 8 % больше, чем во второй половине 2024 года. Самым активным периодом покупок традиционно стал конец года, особенно с 10 ноября по 28 декабря, когда расходы стимулировали как предложения Черной пятницы, так и подготовка к новогодним праздникам.
После снижения во вторую неделю января уже на третьей неделе того же месяца расходы постепенно восстанавливаются, приближаясь к уровню начала ноября. Похожая, хотя и менее выраженная активность в прошлом году наблюдалась также в середине августа и во второй половине июня, когда особенно выросли расходы в продуктовых магазинах.
Средняя сумма покупки в прошлом году также сохранялась на стабильном уровне около 21 евро. Исключением стал декабрь, когда она увеличилась до 23 евро, отражая более высокую активность в период новогодних праздников.
Как ранее писал Otkrito.lv, большинство жителей Латвии начали экономить деньги из-за огромных счетов за отопление.