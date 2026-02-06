Одиночество после 60 обходится дорого: скрытые угрозы для финансовой безопасности пожилых

В случае подозрительных переводов клиентов просят связаться с банком. Задаются конкретные вопросы: кто получатель, откуда клиент его знает, за что осуществляется платёж. Часто клиенты не могут ответить. Ещё чаще — вообще не выходят на связь. «Если банк видит, что это мошенничество, даже если клиент хочет совершить платёж, мы его не допускаем и призываем ознакомиться с информацией о мошенничестве. Это можно сделать на сайте neuzkeries.lv и на сайте Citadele в разделе IT-безопасности, где описаны все виды мошенничества. Наша цель — не ограничить клиента, а защитить его средства», — подчёркивает представитель банка.