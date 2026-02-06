Одиночество после 60 обходится дорого: скрытые угрозы для финансовой безопасности пожилых
Романтическое мошенничество не является самой распространённой формой финансовых преступлений, однако его последствия особенно болезненны. За каждым переводом стоят не только потерянные деньги, но и утраченные надежды, доверие и одиночество.
За последние шесть месяцев банк Citadele, анализируя клиентские платежи, выявил около 30 случаев романтического мошенничества. Все пострадавшие — люди старше 60 лет, некоторые даже перешагнули 80-летний рубеж, преимущественно женщины. Средняя сумма одного перевода обычно составляет от 200 до 500 евро.
Почему статистика молчит
Статистика по жертвам романтического мошенничества неточна, поскольку платежи, которые совершают клиенты, очень похожи на переводы при инвестиционных мошенничествах. Кроме того, жертвы редко признаются, что стали объектом обмана.
«Средняя сумма одного перевода обычно составляет несколько сотен евро. Мошенники сознательно выбирают суммы, которые вписываются в повседневные платёжные привычки пожилых людей — в пределах 200–300 евро. Регулярно совершая такие переводы, общие потери могут стать значительными», — говорит старший аналитик по предотвращению мошенничества банка Citadele Мартиньш Крейцбергс.
От любви к «инвестициям»
За последние полгода банк также зафиксировал более крупные подозрительные переводы — свыше 1500 и даже 2500 евро, однако есть подозрения, что это уже другой этап мошенничества.
«Возможно, всё началось как романтическое мошенничество с небольшими суммами, которое позже трансформировалось в инвестиционное мошенничество», — рассказывает Мартиньш Крейцбергс.
«Когда контакт установлен, происходит регулярное общение, завоёвывается доверие жертвы, и затем мошенник начинает рассказывать о своём успешном инвестиционном опыте с грандиозной прибылью».
Жертва верит и переводит деньги, надеясь на доход. Но реальность сурова — вернуть деньги практически невозможно. «Единственная возможность — отзыв платежа, но он возможен только с согласия получателя. Если платёж был выполнен в интернет-банке и вы сами его авторизовали, это считается вашим согласием, и оспорить его уже нельзя», — поясняет представитель банка.
Идеальный жених, которого не существует
Схема романтического мошенничества классическая: в Facebook пишет незнакомец, и начинается переписка, продолжающаяся месяцами. Пожилые люди, особенно в возрасте 80 лет и старше, часто очень одиноки.
«Даже если они понимают, что это может быть мошенничество, с ними хотя бы кто-то общается, спрашивает, как дела. Это внимание становится важнее денег», — признают в банке.
Женщины около 60 лет чаще всего ищут отношения. Их собеседник почти всегда идеален — вдовец, военный, инвестор, врач, работник нефтяной платформы, представитель ООН или даже генерал где-нибудь в Африке. Все они выполняют «благородную работу», пишут трогательные сообщения, присылают фотографии, звонят, но никогда не используют видеозвонки.
После длительной переписки происходит «несчастье» — внезапно нужны деньги. Возможно, на паспорт, авиабилет в Латвию или медицинскую помощь. Жертва переводит деньги, но на этом всё не заканчивается. Деньги требуются снова, потому что «несчастья» продолжаются.
Что делает банк для защиты клиентов?
Банк следит за платежами клиентов и обращает внимание на ситуации, когда пожилые люди начинают переводить деньги на зарубежные счета, что для них нехарактерно.
«Очень часто мы видим, что на один и тот же счёт переводят деньги несколько наших клиентов. Такие счета мы выявляем и блокируем, хотя мошенники быстро их меняют», — рассказывает Мартиньш Крейцбергс.
В случае подозрительных переводов клиентов просят связаться с банком. Задаются конкретные вопросы: кто получатель, откуда клиент его знает, за что осуществляется платёж. Часто клиенты не могут ответить. Ещё чаще — вообще не выходят на связь. «Если банк видит, что это мошенничество, даже если клиент хочет совершить платёж, мы его не допускаем и призываем ознакомиться с информацией о мошенничестве. Это можно сделать на сайте neuzkeries.lv и на сайте Citadele в разделе IT-безопасности, где описаны все виды мошенничества. Наша цель — не ограничить клиента, а защитить его средства», — подчёркивает представитель банка.
Когда мошенникам больше не удаётся получить деньги напрямую, они используют другую схему — просят клиентов переводить деньги другим людям, чтобы те отправили их дальше. Это тоже опасно. «Если на счёт поступают деньги от незнакомого лица и позже выявляется мошенничество, клиенту может грозить закрытие счёта и даже уголовная ответственность. К сожалению, многие пожилые люди не осознают, что такое посреднический счёт — счёт, на который деньги поступают лишь для того, чтобы сразу быть переведёнными дальше. Для них главное — выполнить этот платёж, чтобы отправить деньги своему “жениху”», — говорит Мартиньш Крейцбергс.
Как не попасться
Романтическое мошенничество обычно начинается безобидно — с переписки и внимания. Понимая типичные схемы и действуя своевременно, можно защитить себя как от финансовых потерь, так и от глубокого разочарования.
Несколько рекомендаций:
- если вы не хотите знакомиться, не отвечайте на сообщения незнакомцев в социальных сетях;
- если знакомство всё же произошло, обязательно общайтесь по видеосвязи;
- фотографию профиля можно загрузить в Google-поиск изображений, чтобы проверить, не украдена ли она; если это сложно — попросите помощи у детей или внуков;
- если в ходе переписки появляются просьбы о деньгах, это признак мошенничества, а не отношений;
- перед тем как совершать платёж по просьбе таких людей, всегда можно обратиться за советом в банк, чтобы убедиться, что это безопасно.