3 знака зодиака с редким сочетанием высокого интеллекта и интуиции

Интеллект и интуиция часто считают противоположностями. Один опирается на стратегию и наблюдение, другая — на внезапную эмоциональную ясность. Однако самые мудрые люди умеют балансировать между логикой и внутренним знанием. Даже Альберт Эйнштейн говорил: «Воображение важнее знания. Знание ограничено, тогда как воображение охватывает весь мир, стимулирует прогресс и порождает эволюцию».