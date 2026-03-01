Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением.
Телец
Сегодня, сколь бы ни блистательны были ваши действия, на каждое из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен.
Близнецы
Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
Рак
Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
Лев
Сегодня вы станете центром всеобщего внимания. Наверное, сделаете что-нибудь хорошее. Нельзя же предположить, что вы будете привлекать его своим дурным поведением.
Дева
Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.
Весы
Уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни сегодня. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.
Скорпион
Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)
Стрелец
Время - самая большая драгоценность, а сегодня - особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра.
Козерог
Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
Водолей
У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой (лысиной), и - в бой!
Рыбы
Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный, многоступенчатый план действий, и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.