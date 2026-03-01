Случайный билет обернулась выигрышем, о котором латвиец не хочет рассказывать даже семье
Житель Латвии, предпочитающий сохранять анонимность, выиграл 10 000 евро в лотерее Simtgade. По его словам, судьбоносный билет он купил спонтанно — просто чтобы "получилась круглая сумма".
Житель Латвии рассказал о неожиданной удаче в Simtgades loterija. Мужчина, который не пожелал раскрывать личные данные, признался, что именно эта игра ему ближе всего.
«Simtgade мне ближе всего к сердцу, поэтому ее я и играю чаще всего», — рассказал победитель. При этом он подчеркивает, что не считает себя азартным человеком. «В целом я не очень азартный. Хотя в лотереях участвую уже несколько лет, делаю это периодически. Можно сказать, что теперь мне окупилась верность именно Simtgade».
По его словам, все произошло утром, накануне дня рождения. За чашкой кофе он решил сыграть онлайн в Eurojackpot. «Один билет Simtgade я купил просто для того, чтобы получилась круглая сумма. Сначала зарегистрировал билет Eurojackpot, потом начал стирать свой билет Simtgade».
Мужчина признается, что любит сам процесс: «Мне нравится самому стирать билеты — я получаю удовольствие от этого процесса. Стер верхнюю часть, понял, какие символы нужно искать, и начал стирать нижнюю. Смотрю — один символ совпал. Подумал, что опять будет 5 или 10 евро, но стираю дальше — выигрыш 10 000 евро! Я в целом хорошо зарабатываю, но и для меня 10 000 евро — это большая сумма».
Ранее ему уже улыбалась удача — однажды он выигрывал 500 евро в той же лотерее. При этом он считает, что у него есть свое «счастливое время».
«Вообще я думаю, что утренние часы для меня удачнее. Обычно выигрываю, если играю около семи или половины восьмого утра», — поделился он.
Новость о крупном выигрыше мужчина решил сохранить в строгой тайне — не расскажет ни жене, ни детям, никому. Что касается планов, они уже определены: часть средств он потратит на путешествие, а остальное разделит между детьми.