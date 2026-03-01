Скончался актер сериалов "Интерны" и "Глухарь" Александр Зиновьев

В кино Александр Зиновьев снимался с 2003 года. Гаиболее известные картины и сериалы в его фильмографии — «Бальзаковский возраст, или Все мужики свo...», «Невеста», «Сатисфакция», «Интерны», «Глухарь», «Гроздья винограда» и другие.