Скончался актер сериалов "Интерны" и "Глухарь" Александр Зиновьев
Фото: кадр из фильма
Александр Зиновьев в сериале «Глухарь».
Российские звезды

Скончался актер сериалов "Интерны" и "Глухарь" Александр Зиновьев

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Не стало актера театра и кино Александра Зиновьева, известного по сериалам «Интерны» и «Глухарь». Он ушел из жизни в предпоследний день зимы в возрасте 79 лет.

Стало известно о кончине геолога, писателя, поэта, фотографа и актера театра и кино Александра Зиновьева. Он скончался в пятницу, 27 февраля.

Александр Зиновьев родился 29 марта 1946 года. Окончил геологический институт и театральную студию при Театре Советской армии. Работал внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Является автором автобиографической книги, нескольких пьес и многочисленных поэтических произведений.

В кино Александр Зиновьев снимался с 2003 года. Гаиболее известные картины и сериалы в его фильмографии — «Бальзаковский возраст, или Все мужики свo...», «Невеста», «Сатисфакция», «Интерны»,  «Глухарь», «Гроздья винограда» и другие.

Другие сейчас читают