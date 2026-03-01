Александр Зиновьев в сериале «Глухарь».
Российские звезды
Сегодня 07:27
Скончался актер сериалов "Интерны" и "Глухарь" Александр Зиновьев
Не стало актера театра и кино Александра Зиновьева, известного по сериалам «Интерны» и «Глухарь». Он ушел из жизни в предпоследний день зимы в возрасте 79 лет.
Стало известно о кончине геолога, писателя, поэта, фотографа и актера театра и кино Александра Зиновьева. Он скончался в пятницу, 27 февраля.
Александр Зиновьев родился 29 марта 1946 года. Окончил геологический институт и театральную студию при Театре Советской армии. Работал внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя». Является автором автобиографической книги, нескольких пьес и многочисленных поэтических произведений.
В кино Александр Зиновьев снимался с 2003 года. Гаиболее известные картины и сериалы в его фильмографии — «Бальзаковский возраст, или Все мужики свo...», «Невеста», «Сатисфакция», «Интерны», «Глухарь», «Гроздья винограда» и другие.