Слуги двух господ? Почему граждане РФ и РБ не могут работать в критической инфраструктуре Латвии

В этом государстве-агрессоре в 2023 и 2024 годах был принят ряд поправок к законам, которые предусматривают суровые наказания, если его граждане не выполняют свои обязанности, например, уклоняются от призыва в армию, чтобы не идти воевать. То есть получается, что и тем гражданам России, которые живут и работают в Латвии, в случае начала вооруженного конфликта нужно исполнять данную при получении гражданства присягу и законы России и воевать против нас. Это угрожает безопасности Латвии", - заявил Латковскис, комментируя принятые в прошлом году изменения в законе о национальной безопасности, которые запрещают гражданам России и Беларуси работать на латвийских объектах критической инфраструктуры. При разработке поправок к закону был принят во внимание опыт Украины, где на оккупированных территориях некоторые должностные лица и обычные граждане начинали сотрудничать с оккупационной властью и проявляли лояльность России, а не государству, в котором они живут.