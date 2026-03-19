ASNS Ingredient реализует в Латвии амбициозный проект беспрецедентного масштаба
Горох кажется чем-то очень простым. И все же именно выращенный в Латвии горох стал основой, возможно, одной из самых инновационных и амбициозных производственных идей последних лет. Компания ASNS Ingredient сейчас строит в Елгаве завод по производству горохового протеина, инвестируя в проект 132 миллиона евро.
Подобные проекты всегда сложны, и ASNS Ingredient — не исключение. Их опыт может быть полезен всем, кто интересуется развитием современного бизнеса — от идеи и пустого поля до полноценного производства и экспорта.
Проект, объединяющий традиции, технологии и крупный капитал
Как отмечает член правления ASNS Ingredient Эдгарс Ружа, концепция нового производства заключается в сочетании традиционного продукта — гороха и его белка — с современными тенденциями, при которых все больше людей в Европе и мире выбирают растительные источники протеина вместо животных.
Гороховый белок позволяет вести более здоровый образ жизни и получать большинство необходимых питательных веществ без употребления мяса. Кроме того, в горохе отсутствуют распространенные аллергены, характерные для молочных продуктов, мяса и многих других растительных источников.
Проект финансируют Институт развития Altum, вложивший 53,6 млн евро, и Rietumu banka, предоставившая кредит в размере 40 млн евро. Общий объем инвестиций делает этот проект одним из крупнейших частных бизнес-проектов в Латвии за последние годы.
Строительство завода началось в начале прошлого года и активно продвигается: основные работы близки к завершению, оборудование уже поставлено и монтируется. Летом планируются первые тесты. Полноценный запуск ожидается в начале 2027 года. Мощность предприятия составит 70 000 тонн гороха в год, из которого будут производиться изолят белка, крахмал, протеиновый концентрат и клетчатка.
Эти продукты будут использоваться в пищевой промышленности, например, для производства заменителей молочных и мясных продуктов. Большую часть продукции планируется экспортировать — зарубежные партнеры уже найдены.
Сырья в Латвии достаточно, однако спрос на гороховый протеин на внешних рынках пока не удовлетворен. По словам Эдгарса Ружи, цель компании — не просто построить завод, а создать в Латвии центр и экосистему производства растительного белка.
Пример привлечения крупного финансирования
ASNS Ingredient демонстрирует, что в Латвии возможно привлекать значительные инвестиции для развития бизнеса. Руководство компании доказало, что амбициозная, но основанная на опыте идея может получить финансирование даже в масштабах, ранее редких для страны.
При этом проект ориентирован на относительно новый рынок, который только формируется. Однако благодаря детально проработанной стратегии инвесторы уверены в его успехе.
Как отмечает член правления Rietumu banka Артурс Юкшс, для банков важно, чтобы у проекта были продуманы разные сценарии: что будет при задержках, снижении цен, недозагрузке производства или проблемах с экспортом. Все эти риски оцениваются с помощью финансового анализа, чтобы убедиться в устойчивости проекта.
Еще один важный фактор — участие нескольких финансовых институтов, что снижает риски и делает финансирование более доступным. В финансах действует правило: чем выше риск, тем дороже деньги. В данном случае детальная проработка проекта, опыт команды и участие нескольких инвесторов позволили снизить стоимость финансирования до приемлемого уровня.
Также у ASNS Ingredient сбалансированная структура собственников: 51,42% принадлежит латвийскому сельскохозяйственному кооперативу Latraps, 48,44% — немецкой компании Pfeifer & Langen International. Небольшие доли принадлежат кооперативам Barkavas arodi (0,13%) и Durbes grauds (0,01%).