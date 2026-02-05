Фетисов назвал "предательством" просмотр хоккея на Олимпиаде без сборной России
Фетисов заявил, что не будет смотреть хоккей на Олимпиаде-2026 в Милане из-за отстранения сборной России.
Фетисов назвал "предательством" просмотр хоккея на Олимпиаде без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не намерен следить за хоккейным турниром Олимпийских игр 2026 года в Милане из-за отсутствия сборной России. Его резкое высказывание вызвало публичную реакцию спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который с иронией прокомментировал логику отказа от просмотра соревнований.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что не собирается смотреть хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Милане. По его словам, интерес к соревнованиям отсутствует из-за отстранения сборной России. Отмечается, что это будут первые за 12 лет Игры, на которых в олимпийском хоккейном турнире вновь смогут выступить игроки НХЛ.

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

На заявление Фетисова отреагировал российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. «Ого, а я еще биатлон без наших хотел посмотреть! Получается, я вдвойне предатель?» — написал в Telegram Губерниев.

