Время стартов латвийских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года
Предлагаем время стартов латвийских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.
Пятница, 6 февраля
С 21:00 до 23:30 — церемония открытия зимних Олимпийских игр. Знаменосцами сборной Латвии будут хоккеист Каспар Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.
Суббота, 7 февраля
С 12:30 до 14:40 — скоростной спуск в горнолыжном спорте, мужчины (Элвис Опманис)
С 14:00 до 15:40 — лыжные гонки скиатлон 10 км, женщины
(Патриция Эйдука, Саманта Крампе, Кития Аузиня, Линда Капаркалея)
С 18:00 до 20:20 — 1-й и 2-й заезды в санном спорте, одноместные сани, мужчины (Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньш)
Воскресенье, 8 февраля
С 13:30 до 14:50 — лыжные гонки скиатлон 10 км, мужчины
(Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейс, Никс Саулитис)
С 15:05 до 16:35 — смешанная эстафета 4×6 км в биатлоне
(смешанная сборная Латвии — две женщины и двое мужчин)
С 18:00 до 20:30 — 3-й и 4-й заезды в санном спорте, одноместные сани, мужчины (Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньш)
Понедельник, 9 февраля
С 18:00 до 19:25 — 1-й и 2-й заезды в санном спорте, одноместные сани, женщины (Кендия Апарйоде, Элина Иева Бота)
Вторник, 10 февраля
С 10:15 до 11:45 — квалификация в классическом спринте в лыжных гонках, женщины и мужчины (латвийские лыжники)
С 11:30 до 14:35 — квалификация на 1000 м в шорт-треке
(Робертс Крузбергс, Рейнис Берзиньш)
С 12:45 до 14:45 — финал классического спринта в лыжных гонках, мужчины и женщины (при выходе в финал)
С 14:30 до 16:25 — индивидуальная гонка 20 км в биатлоне, мужчины (Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихардс Лозберс, Эдгарс Мисе)
С 18:00 до 20:30 — 3-й и 4-й заезды в санном спорте, одноместные сани, женщины (Кендия Апарйоде, Элина Иева Бота)
С 19:30 до 23:45 — короткая программа в фигурном катании, мужчины (Денис Васильев, Федор Кулиш)
Среда, 11 февраля
С 12:30 до 14:40 — супергигант в горнолыжном спорте, мужчины (Элвис Опманис)
С 15:15 до 17:05 — индивидуальная гонка 15 км в биатлоне, женщины (Байба Бендика, Эстере Волфа, Анния Кейта Сабуле, Санита Булиня)
С 18:00 до 21:40 — 1-й и 2-й заезды в санном спорте, двойки, мужчины и женщины (Мартиньш Ботс / Ренарс Плуме, Эдуардс Шевиц-Микельшевиц / Лукасс Крастс, Марта Робежниеце / Кития Богданова)
Четверг, 12 февраля
С 10:30 до 13:05 — 1-й и 2-й заезды в скелетоне, мужчины
(Эмилс Индриксонс)
С 12:30 до 14:40 — супергигант в горнолыжном спорте, женщины (Дженифера Германе, Лиене Бондаре)
С 14:00 до 15:45 — индивидуальный старт 10 км свободным стилем в лыжных гонках, женщины (Патриция Эйдука)
С 19:30 до 20:45 — командная эстафета в санном спорте
(сборная Латвии по санному спорту)
С 21:15 до 23:15 — полуфинал и финал на 1000 м в шорт-треке (Робертс Крузбергс, Рейнис Берзиньш, при выходе в финал)
С 22:10 до 00:40 — хоккейный матч группового этапа
Латвия — США (сборная Латвии по хоккею)
Пятница, 13 февраля
С 12:45 до 14:40 — индивидуальный старт на 10 км свободным стилем в лыжных гонках, мужчины (Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейс, Никс Саулитис)
С 15:00 до 16:35 — спринт 10 км в биатлоне, мужчины (Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихардс Лозберс, Эдгарс Мисе)
С 17:00 до 19:45 — 1-й и 2-й заезды в скелетоне, женщины (Марта Анджане)
С 20:00 до 00:10 — произвольная программа в фигурном катании, мужчины (Денис Васильевс, Федор Кулиш, при выходе в финал)
С 20:30 до 23:20 — 3-й и 4-й заезды в скелетоне, мужчины
(Эмилс Индриксонс)
Суббота, 14 февраля
С 11:00 до 13:00 — 1-й заезд в гигантском слаломе в горнолыжном спорте, мужчины (Элвис Опманис)
С 13:00 до 14:55 — эстафета 4×7,5 км в лыжных гонках, женщины (сборная Латвии)
С 13:10 до 15:40 — матч группового этапа хоккейного турнира
Латвия — Германия (сборная Латвии)
С 14:30 до 16:10 — 2-й заезд гигантского слалома в горнолыжном спорте, мужчины (Элвис Опманис, при выходе во второй заезд)
С 15:45 до 17:15 — спринт 7,5 км в биатлоне, женщины
(Байба Бендика, Эстере Волфа, Анния Кейта Сабуле, Санита Булиня)
С 19:00 до 21:50 — 3-й и 4-й заезды в скелетоне, женщины
(Марта Анджане)
С 21:15 до 00:05 — квалификация на 1500 м в шорт-треке
(Робертс Крузбергс)
Воскресенье, 15 февраля
С 11:00 до 13:00 — 1-й заезд гигантского слалома в горнолыжном спорте, женщины (Дженифера Германе, Лиене Бондаре)
С 12:15 до 13:00 — гонка преследования 12,5 км в биатлоне, мужчины (Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихардс Лозберс, Эдгарс Мисе — при попадании кого-либо из них в топ-60 спринта)
С 14:30 до 16:10 — 2-й заезд гигантского слалома в горнолыжном спорте, женщины (Дженифера Германе, Лиене Бондаре, при выходе во второй заезд)
С 15:45 до 16:50 — гонка преследования 10 км в биатлоне, женщины (Байба Бендика, Эстере Волфа, Анния Кейта Сабуле, Санита Булиня — при попадании в топ-60 спринта)
С 19:00 до 21:00 — смешанные командные соревнования в скелетоне (смешанная сборная Латвии)
С 20:10 до 22:40 — матч группового этапа хоккейного турнира
Латвия — Дания (сборная Латвии)
Понедельник, 16 февраля
С 11:00 до 14:00 — 1-й и 2-й заезды в бобслее, двойки (экипажи Якоба Календa и Ренарса Грантиньша)
С 12:00 до 14:10 — квалификация на 500 м в шорт-треке (Робертс Крузбергс)
Вторник, 17 февраля
С 15:30 до 17:05 — эстафета 4×7,5 км в биатлоне, мужчины (мужская сборная Латвии)
С 19:00 до 22:10 — 3-й и 4-й заезды в бобслее, двойки (экипажи Якоба Календa и Ренарса Грантиньша)
Время и соперник будут уточнены — матч плей-офф хоккейного турнира с участием сборной Латвии.
Среда, 18 февраля
С 10:45 до 11:45 — квалификация командного спринта в лыжных гонках, женщины и мужчины (сборные Латвии)
С 11:00 до 13:00 — 1-й заезд слалома в горнолыжном спорте, женщины (Дженифера Германе, Лиене Бондаре)
С 12:45 до 14:05 — финал командного спринта в лыжных гонках, женщины и мужчины (сборные Латвии, при выходе в финал)
С 14:30 до 16:10 — 2-й заезд слалома в горнолыжном спорте, женщины (Дженифера Германе, Лиене Бондаре, при выходе во второй заезд)
С 15:45 до 17:15 — эстафета 4×6 км в биатлоне, женщины (женская сборная Латвии)
С 21:15 до 23:00 — полуфинал и финал на 500 м в шорт-треке
(Робертс Крузбергс, при выходе в финал)
Время и соперник, в случае выхода, будут уточнены — четвертьфинальный матч хоккейного турнира с участием сборной Латвии.
Пятница, 20 февраля
С 15:15 до 16:15 — масс-старт 15 км в биатлоне, мужчины
(при выходе кого-либо из латвийских биатлонистов)
Время и соперник, в случае выхода, будут уточнены — полуфинал хоккейного турнира (возможное участие сборной Латвии).
Суббота, 21 февраля
С 11:00 до 14:00 — 1-й и 2-й заезды в бобслее, четверки (экипажи Якоба Календa и Ренарса Грантиньша)
С 12:00 до 14:55 — гонка на 50 км классическим стилем с общего старта в лыжных гонках, мужчины
С 15:15 до 16:10 — масс-старт 12,5 км в биатлоне, женщины
(при выходе какой-либо из латвийских биатлонисток)
С 21:40 до 00:30 — матч за бронзовые медали в хоккее
Воскресенье, 22 февраля
С 11:00 до 14:20 — 3-й и 4-й заезды в бобслее, четверки (экипажи Якоба Календa и Ренарса Грантиньша)
С 11:00 до 14:25 — гонка на 50 км классическим стилем с общего старта в лыжных гонках, женщины (Патриция Эйдука)
С 15:10 до 18:05 — финальный матч хоккейного турнира
С 21:30 до 23:45 — церемония закрытия Олимпийских игр