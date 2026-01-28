Определены спортсмены, которые понесут флаг Латвии на открытии зимних Олимпийских игр
Хоккеист Каспарс Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.
Определены спортсмены, которые понесут флаг Латвии на открытии зимних Олимпийских игр

LETA

Флаг Латвии на открытии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо понесут хоккеист Каспар Даугавиньш и горнолыжница Дженифера Германе.

Главная церемония открытия Олимпиады состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, а еще три церемонии одновременно пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

В состав латвийской делегации вошли 68 спортсменов, что является самым большим представительством страны на зимних Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

