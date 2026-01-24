Кто понесет флаг Латвии на Олимпиаде-2026: история, традиции и интрига
Совсем скоро, 6 февраля, в Милане и Кортине д’Ампеццо стартуют зимние Олимпийские игры 2026 года. В преддверии главного зимнего спортивного события стоит вспомнить о ключевых фактах, связанных с участием Латвии и традицией выбора знаменосцев.
На сегодняшний день Латвия под своим флагом участвовала в 12-и зимних Олимпийских играх. В период первой независимости латвийские спортсмены выступали на Играх 1924, 1928 и 1936 годов. После восстановления независимости в 1991 году Латвия вновь стала постоянной участницей зимних Олимпиад начиная с 1992 года.
Каждые Олимпийские игры традиционно начинаются с церемонии открытия, во время которой делегации стран-участниц выходят на арену под национальными флагами. До Олимпиады 2022 года в Пекине флаг обычно нес один спортсмен, однако в целях гендерного равенства теперь эту честь получают сразу двое — мужчина и женщина.
Исторически чаще всего знаменосцами Латвии на зимних Играх становились хоккеисты. В 1936 году флаг нес Леонид Ведейс. После восстановления независимости этой чести удостаивались Харийс Витолиньш (2002), Артур Ирбе (2006), Сандис Озолиньш (2014) и Лаурис Дарзиньш (2022), который выходил на церемонию вместе с саночницей Элизой Тирумой — единственной представительницей санного спорта, ставшей знаменосцем.
Вторым по частоте видом спорта стал бобслей. В 1992 году в Альбервиле флаг Латвии нес Янис Кипурс, в 1994 году в Лиллехаммере — Зинтис Экманис, в 1998 году в Нагано — Сандис Прусис, а в 2018 году в Пхенчхане — Даумант Дрейшкенс.
Также в разные годы знаменосцами становились представители других видов спорта. В 2010 году в Ванкувере флаг нес титулованный скелетонист Мартин Дукурс. В 1928 году в Санкт-Морице Латвию представлял единственный олимпиец — конькобежец Альберт Румба, а в 1924 году — лыжник Робертс Плуме.
Пока неизвестно, кто именно будет нести флаг Латвии на церемонии открытия Олимпиады-2026. Торжественное мероприятие состоится на легендарном стадионе San Siro в Милане, а имена латвийских знаменосцев планируется объявить 28 января.