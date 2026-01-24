Кто понесет флаг Латвии на Олимпиаде-2026: история, традиции и интрига

Каждые Олимпийские игры традиционно начинаются с церемонии открытия, во время которой делегации стран-участниц выходят на арену под национальными флагами. До Олимпиады 2022 года в Пекине флаг обычно нес один спортсмен, однако в целях гендерного равенства теперь эту честь получают сразу двое — мужчина и женщина.