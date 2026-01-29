LSM тоже будет игнорировать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде
Латвийские общественные медиа (LSM) приняли жесткое решение: во время Зимней Олимпиады латвийским зрителям не будут показывать старты и результаты спортсменов из России и Беларуси, даже если они выступают под нейтральным флагом.
LSM во время предстоящих Зимних Олимпийских игр не будет освещать участие в них спортсменов из России и Беларуси, сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле. Она пояснила, что это предусмотрено разработанными LSM внутренними руководящими принципами. В контент LSM не будет включаться информация о достижениях и результатах спортсменов из государств-агрессоров, а также не будут показываться их индивидуальные старты.
Во время прямых трансляций в моменты этих стартов LSM будет использовать альтернативный контент, например, саморекламу или интервью с латвийскими спортсменами.
В исключительных случаях, когда формат соревнований или ход событий не позволяет полностью отделить освещение этих спортсменов или если существует иная обоснованная причина для их упоминания, создатели контента LSM будут четко обозначать спортсменов из России и Беларуси как представителей государств-агрессоров, указала Лочмеле.
В то же время она подчеркивает, что руководящие принципы разработаны с учетом различных возможных сценариев соревнований, и при необходимости они могут быть уточнены.
«Главная задача LSM — полноценно освещать Зимние Олимпийские игры для латвийской аудитории — с прямыми трансляциями, оперативным новостным контентом, студийными программами, аналитическими обзорами, а также разнообразным оригинальным контентом на телевидении, радио и цифровых платформах», — пояснила Лочмеле.
Также сообщалось, что в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом. Латвийский олимпийский комитет не согласен с решениями, принятыми Исполнительным комитетом МОК, считая любое участие спортсменов, связанных с государствами-агрессорами, в международных соревнованиях преждевременным и неуместным для формата и сути Олимпийских игр.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.