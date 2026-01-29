LSM тоже будет игнорировать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде

LSM во время предстоящих Зимних Олимпийских игр не будет освещать участие в них спортсменов из России и Беларуси, сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле. Она пояснила, что это предусмотрено разработанными LSM внутренними руководящими принципами. В контент LSM не будет включаться информация о достижениях и результатах спортсменов из государств-агрессоров, а также не будут показываться их индивидуальные старты.