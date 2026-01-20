На TV3 вместо выступлений российских спортсменов на Олимпиаде будут показывать рекламу

Каналы TV3 Group и в дальнейшем не будут информировать своих зрителей об участии спортсменов из стран-агрессоров, выступающих под нейтральным статусом, в каких-либо соревнованиях. Об этом сообщил директор спортивных программ Go3 Том Цирценис. Он пояснил, что TV3 Group осознанно приняла решение не акцентировать внимание на выступлениях нейтральных спортсменов в контенте каналов, поскольку с первого дня войны медиа выступает против российской агрессии и считает такую позицию честной по отношению к зрителям.