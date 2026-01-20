На TV3 вместо выступлений российских спортсменов на Олимпиаде будут показывать рекламу
В Латвии

На TV3 вместо выступлений российских спортсменов на Олимпиаде будут показывать рекламу

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

TV3 Group решила и дальше не освещать участие нейтральных спортсменов из России и Беларуси в спортивных трансляциях, используя моменты их выступлений для рекламных пауз.

Каналы TV3 Group и в дальнейшем не будут информировать своих зрителей об участии спортсменов из стран-агрессоров, выступающих под нейтральным статусом, в каких-либо соревнованиях. Об этом сообщил директор спортивных программ Go3 Том Цирценис. Он пояснил, что TV3 Group осознанно приняла решение не акцентировать внимание на выступлениях нейтральных спортсменов в контенте каналов, поскольку с первого дня войны медиа выступает против российской агрессии и считает такую позицию честной по отношению к зрителям.

Во время прошедшего на прошлой неделе чемпионата Европы по санному спорту телеканал TV6 во время выступлений российских спортсменов транслировал рекламу.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту вовсе, однако это нанесло бы вред латвийским саночникам, для которых это олимпийский год и которые вынуждены выступать вместе со спортсменами из страны-агрессора», — отметил Цирценис.

Он подчеркнул, что приоритетом TV3 Group является выступление сборной Латвии, что также является главным интересом зрителей. «Это осознанное редакционное решение, а не техническая случайность, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз», — пояснил он.

Такого же подхода TV3 Group будет придерживаться и во время предстоящих Олимпийских игр во всех новостных рубриках и других видах спорта.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом. Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) не согласен с решениями Исполкома МОК, считая любое участие таких спортсменов в международных соревнованиях преждевременным и не соответствующим формату и сути Олимпийских игр.

Темы

Санкции против РоссииМОКTV3

