Силиня примет участие в официальных мероприятиях открытия зимней Олимпиады в Италии
С 6 по 8 февраля 2026 года премьер-министр Эвика Силиня будет находиться с рабочим визитом в Итальянской Республике, где примет участие в мероприятиях, посвященных открытию XXV зимних Олимпийских игр, а также встретится с латвийскими олимпийцами перед началом соревнований.
«Олимпийские игры — это момент, когда вся страна вместе со своими спортсменами, и важно выразить уважение их вкладу и поддержать их на пути к высшим достижениям», — подчеркнула Эвика Силиня.
Премьер-министр отметила, что у Латвии сильные традиции в зимних видах спорта, а достигнутые ранее результаты подтверждают высокий уровень мастерства спортсменов, целенаправленную спортивную политику и значимость государственной поддержки развития спорта высших достижений.
В ходе визита премьер-министр примет участие в официальном приеме для глав государств и правительств, который организует президент Италии Серджо Маттарелла по случаю открытия XXV зимних Олимпийских игр, в церемонии открытия Игр, а также посетит официальный вечер латвийской делегации в Милане.
На зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026 Латвию представит исторически самая большая делегация — 68 спортсменов в девяти видах спорта.
Сборная Латвии по хоккею отправляется на Олимпиаду-2026
Латвийские хоккеисты отправились в путь на зимние Олимпийские игры.
Олимпийская деревня в Кортина-д’Ампеццо
Во время зимних Олимпийских игр спортсмены проживают в олимпийской деревне в районе Фьямес, примерно в 10 минутах езды от центра ...