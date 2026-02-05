Силиня примет участие в официальных мероприятиях открытия зимней Олимпиады в Италии
фото: flickr.com/valstskanceleja
Эвика Силиня.
В Латвии

Силиня примет участие в официальных мероприятиях открытия зимней Олимпиады в Италии

Отдел новостей

Otkrito.lv

С 6 по 8 февраля 2026 года премьер-министр Эвика Силиня будет находиться с рабочим визитом в Итальянской Республике, где примет участие в мероприятиях, посвященных открытию XXV зимних Олимпийских игр, а также встретится с латвийскими олимпийцами перед началом соревнований.

«Олимпийские игры — это момент, когда вся страна вместе со своими спортсменами, и важно выразить уважение их вкладу и поддержать их на пути к высшим достижениям», — подчеркнула Эвика Силиня.

Премьер-министр отметила, что у Латвии сильные традиции в зимних видах спорта, а достигнутые ранее результаты подтверждают высокий уровень мастерства спортсменов, целенаправленную спортивную политику и значимость государственной поддержки развития спорта высших достижений.

В ходе визита премьер-министр примет участие в официальном приеме для глав государств и правительств, который организует президент Италии Серджо Маттарелла по случаю открытия XXV зимних Олимпийских игр, в церемонии открытия Игр, а также посетит официальный вечер латвийской делегации в Милане.

На зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026 Латвию представит исторически самая большая делегация — 68 спортсменов в девяти видах спорта.

Латвийские хоккеисты отправились в путь на зимние Олимпийские игры.

Сборная Латвии по хоккею отправляется на Олимпиаду-2026

Латвийские хоккеисты отправились в путь на зимние Олимпийские игры.

Во время зимних Олимпийских игр спортсмены проживают в олимпийской деревне в районе Фьямес, примерно в 10 минутах езды от центра города.

Олимпийская деревня в Кортина-д’Ампеццо

Во время зимних Олимпийских игр спортсмены проживают в олимпийской деревне в районе Фьямес, примерно в 10 минутах езды от центра ...

Темы

Олимпийские игрыЭвика СилиняОлимпийские игры-2026 в Италии

Другие сейчас читают