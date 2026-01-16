"Вопиющий случай дискриминации": латвийские правила для спортсменов-олимпийцев вызвали истерику в России

Далее последовали любимые обозначения российской пропаганды: «русофобия», «расизм», «апартеид». «Спорт должен объединять, а не разделять. Но, судя по всему, для латвийских чиновников от спорта важнее не результаты и не честная борьба, а демонстрация своих расистских и русофобских взглядов. Это позор для всего мирового спортивного комьюнити. Я не намерен оставлять это без ответа. Я готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы».