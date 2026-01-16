"Вопиющий случай дискриминации": латвийские правила для спортсменов-олимпийцев вызвали истерику в России
Руководящие принципы Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) для латвийских спортсменов предусматривают максимальное дистанцирование от представителей России и Беларуси, и это совершенно не понравилось российским чиновникам, которые намерены судебным путем заставить Латвию "брататься".
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил телеканалу «Матч ТВ», что готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Латвию в дискриминации и апартеиде.
«Рекомендации Олимпийского комитета Латвии — не просто вопиющий случай дискриминации. Это сознательное разрушение самих основ олимпийского движения, духа которого всегда было равенство, честная борьба и единство вне политики. Призывать спортсменов избегать контактов, общих фотографий и даже общения с коллегами из России и Белоруссии — не протокол, это идеология спортивного апартеида. Такие действия грубо нарушают принципы Олимпийской хартии, запрещающие любую форму дискриминации, и превращают спортсменов в заложников политической истерии», - сообщил Свищёв.
Далее последовали любимые обозначения российской пропаганды: «русофобия», «расизм», «апартеид». «Спорт должен объединять, а не разделять. Но, судя по всему, для латвийских чиновников от спорта важнее не результаты и не честная борьба, а демонстрация своих расистских и русофобских взглядов. Это позор для всего мирового спортивного комьюнити. Я не намерен оставлять это без ответа. Я готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы».
Свищёв также пригрозил, что Россия направит официальные запросы в Международный олимпийский комитет с требованием дать юридическую оценку «этим скандальным указаниям» и принять меры против тех, кто пытается «превратить спортивные площадки в арену политических провокаций».
Как уже сообщалось, разработанные ЛОК руководящие принципы для латвийских спортсменов, которым может потребоваться стартовать на соревнованиях вместе с представителями России и Беларуси, предусматривают, что при участии в одних соревнованиях с представителями стран-агрессоров латвийские спортсмены должны соблюдать требования федераций вида спорта, но в то же время стараться максимально дистанцироваться от них. Ранее такие руководящие принципы были разработаны перед Парижскими олимпийскими играми, но в ноябре обновлены в соответствии с ситуацией перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В сентябре Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение, что российским и белорусским спортсменам будет разрешено участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо под нейтральным флагом. ЛОК не согласен с этим решением, считая любое участие связанных со странами-агрессорами спортсменов в международных соревнованиях преждевременным и неподходящим для формата и сути олимпийских игр. В то же время, чтобы обеспечить участие латвийских спортсменов в квалификационных соревнованиях к олимпийским играм, а также в других международных соревнованиях, ЛОК разработал руководящие принципы для латвийских спортсменов и представителей латвийской делегации при взаимодействии с этими спортсменами.