Утверждена крупнейшая олимпийская делегация в истории Латвии

Латвия будет представлена в соревнованиях среди женщин и мужчин по биатлону, бобслею в двойках и четверках, фигурному катанию среди мужчин, лыжным гонкам среди мужчин и женщин, хоккею среди мужчин, горнолыжному спорту среди женщин и мужчин в различных дисциплинах, санному спорту в одиночных и парных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете, скелетону среди мужчин и шорт-треку среди мужчин в трех дисциплинах.