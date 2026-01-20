Утверждена крупнейшая олимпийская делегация в истории Латвии
В понедельник исполнительный комитет Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) утвердил крупнейшую делегацию в истории участия Латвии в олимпийских играх - страну на Олимпиаде представят 65 спортсменов.
Латвия будет представлена в девяти видах спорта, латвийские спортсмены выступят в 29 дисциплинах, в четырех из которых участие будет зависеть от результатов, достигнутых во время Олимпийских игр.
Латвия будет представлена в соревнованиях среди женщин и мужчин по биатлону, бобслею в двойках и четверках, фигурному катанию среди мужчин, лыжным гонкам среди мужчин и женщин, хоккею среди мужчин, горнолыжному спорту среди женщин и мужчин в различных дисциплинах, санному спорту в одиночных и парных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете, скелетону среди мужчин и шорт-треку среди мужчин в трех дисциплинах.
ЛОК сообщает, что состав делегации еще может измениться после окончательных решений исполкома ЛОК к концу недели.
Президент ЛОК Раймонд Лаздиньш подчеркнул, что участие в Олимпийских играх в Милане и Кортине с крупнейшей на сегодняшний день латвийской делегацией является подтверждением развития спортивной системы Латвии.
"Такой объем делегации является результатом долгосрочного планирования, активной повседневной работы и тесного сотрудничества. Это не успех одного решения или одного года - это результат постоянного диалога между спортивной отраслью и государственными структурами", - рассказал Лаздиньш.
В состав делегации, помимо 65 спортсменов, вошли тренеры, обслуживающий персонал, врачи и физиотерапевты, команды СМИ и составления контента, руководство и должностные лица делегации - в общей сложности 137 человек.
Олимпийские игры в Милане и Кортине пройдут с 6 по 22 февраля.
Латвийские спортсмены, включенные в латвийскую делегацию на Олимпийских играх в Милане и Кортине: Байба Бендика, Эстере Вольфа, Санита Булиня, Анния Кейта Сабуле, Андрей Расторгуев, Ренар Биркенталс, Рихард Лозберс (биатлон); Екаб Календа, Матис Микнис, Лаурис Кауфманис, Майрис Клява, Ренар Грантиньш, Арнис Бебришс, Эдгар Унгурс, Давис Кауфманис, Эдгар Немме (бобслей); Эмил Индриксонс, Марта Анджане (скелетон); Элвис Мерзликинс, Артур Шилов, Кристер Гудлевскис, Увис Янис Балинскис, Алберт Шмитс, Оскар Цибульскис, Ралф Фрейбергс, Роберт Мамчис, Янис Якс, Кристап Роберт Зиле, Кристиан Рубинс, Ренар Крастенбергс, Дан Лочмелис, Каспар Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Букартс, Рудолф Балцерс, Земгус Гиргенсонс, Эдуард Тралмакс, Анри Равинскис, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Оскар Батня, Харалд Эгле, Сандис Вилманис (хоккей); Кристер Апарйодс, Гинт Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарйоде, Мартиньш Ботс, Роберт Плуме, Эдуарс Шевиц-Микельшевиц, Лукас Крастс, Марта Робежниеце, Кития Богданова (санный спорт); Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Линда Капаркалея, Саманта Крампе, Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейс, Ник Саулитис (дистанционные лыжи); Дженифера Германе, Лиене Бондаре, Элвис Опманис (горнолыжный спорт); Денис Васильев, Федор Кулишс (фигурное катание); Роберт Крузбергс, Рейнис Берзиньш (шорт-трек).