Латвийским спортсменам посоветовали не общаться с россиянами и белорусами на Олимпиаде. Глава МИД РФ назвала это "неонацизмом"

На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую инициативу проявлением национализма и заявила: "Знаете, это как раз тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма, - подчеркнула дипломат. - Вы понимаете, что это не имеет никакого отношения к настоящему спорту, это не имеет никакого отношения и к конфликтам, которые имеются на планете. Это совершенно другого порядка вещи. Это уже реально неонацизм, когда людям запрещают общаться по национальному признаку. Я, правда, не знаю, как это можно сделать в современном мире".