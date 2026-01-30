Латвийским спортсменам посоветовали не общаться с россиянами и белорусами на Олимпиаде. Глава МИД РФ назвала это "неонацизмом"
В Москве резко отреагировали на рекомендацию Олимпийского комитета Латвии, призвавшего латвийских спортсменов избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии.
Олимпийский комитет Латвии рекомендовал не общаться и не делать совместные фотографии с российскими и белорусскими спортсменами на соревнованиях.
На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую инициативу проявлением национализма и заявила: "Знаете, это как раз тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма, - подчеркнула дипломат. - Вы понимаете, что это не имеет никакого отношения к настоящему спорту, это не имеет никакого отношения и к конфликтам, которые имеются на планете. Это совершенно другого порядка вещи. Это уже реально неонацизм, когда людям запрещают общаться по национальному признаку. Я, правда, не знаю, как это можно сделать в современном мире".
Захарова также заявила, что уже не будет удивлена, если следующим шагом станет "генетическая экспертиза, когда человек должен будет предъявить справку и сказать, кто он по национальности и какой крови у него больше", утверждая, что подобная логика якобы звучит в западных заявлениях.
Москва, по словам Захаровой, исходит из того, что "подлинная роль спорта и Олимпийских игр заключается в объединении наций и народов, снижении напряженности международных отношений", а соревнования "должны быть открыты для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, пол, политические убеждения".
При этом российская сторона обвинила страны Балтии в русофобии:
"Мы расцениваем подобные инициативы прибалтийских стран в качестве очередного яркого примера культивируемой пещерной русофобии, направленной на подрыв олимпийских ценностей, разжигание межнациональной розни", - констатировала Захарова.
Рекомендации Олимпийского комитета Латвии прозвучали на фоне продолжающегося международного давления на российский спорт после начала войны в Украине и дискуссий о допустимых форматах участия спортсменов из России и Белоруссии в международных стартах.