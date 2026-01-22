Россию оставили вне игры: хоккеистов РФ не пустили на лед Олимпиады-2026
фото: Shutterstock
Главный российский хоккеист теперь предпочитает бомбить города, а не забивать шайбы.
В мире

Россию оставили вне игры: хоккеистов РФ не пустили на лед Олимпиады-2026

Отдел спорта

Otkrito.lv

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) сохранил в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси накануне Олимпиады-2026. Таким образом, команды этих стран по-прежнему не допущены к международным соревнованиям под эгидой IIHF.

По итогам последнего заседание совета IIHF, организация не изменила позицию и оставила действующими ограничения, введенные ранее "из соображений безопасности".

Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Решение было принято после начала полномасштабного вторжения России в Украину и касалось всех соревнований под эгидой IIHF, поскольку федерация сочла невозможным гарантировать безопасность участников и проведение матчей в нормальных условиях.

Санкции распространяются не только на национальные команды, но и на молодежные и юниорские сборные России и Беларуси. Эти команды также не допускаются к чемпионатам мира и другим официальным турнирам IIHF и, как следствие, не имеют возможности участвовать в международном отборе и соревнованиях перед Олимпийскими играми 2026 года.

МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения для юных спортсменов России и Беларуси на участие в международных соревнованиях, но это пока рекомендация и зависит от позиции конкретных федераций, включая IIHF.

Следующее рассмотрение вопроса о возможном возвращении команд в турниры IIHF запланировано на май 2026 года.

Темы

IIHFХоккейМОКРФ

Другие сейчас читают