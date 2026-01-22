Россию оставили вне игры: хоккеистов РФ не пустили на лед Олимпиады-2026

Санкции распространяются не только на национальные команды, но и на молодежные и юниорские сборные России и Беларуси. Эти команды также не допускаются к чемпионатам мира и другим официальным турнирам IIHF и, как следствие, не имеют возможности участвовать в международном отборе и соревнованиях перед Олимпийскими играми 2026 года.