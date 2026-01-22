Россию оставили вне игры: хоккеистов РФ не пустили на лед Олимпиады-2026
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) сохранил в силе санкции в отношении сборных России и Беларуси накануне Олимпиады-2026. Таким образом, команды этих стран по-прежнему не допущены к международным соревнованиям под эгидой IIHF.
По итогам последнего заседание совета IIHF, организация не изменила позицию и оставила действующими ограничения, введенные ранее "из соображений безопасности".
Сборные России и Беларуси отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Решение было принято после начала полномасштабного вторжения России в Украину и касалось всех соревнований под эгидой IIHF, поскольку федерация сочла невозможным гарантировать безопасность участников и проведение матчей в нормальных условиях.
Санкции распространяются не только на национальные команды, но и на молодежные и юниорские сборные России и Беларуси. Эти команды также не допускаются к чемпионатам мира и другим официальным турнирам IIHF и, как следствие, не имеют возможности участвовать в международном отборе и соревнованиях перед Олимпийскими играми 2026 года.
МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения для юных спортсменов России и Беларуси на участие в международных соревнованиях, но это пока рекомендация и зависит от позиции конкретных федераций, включая IIHF.
Следующее рассмотрение вопроса о возможном возвращении команд в турниры IIHF запланировано на май 2026 года.