Отказавшийся от России спортсмен будет представлять Латвию на Олимпийских играх в Милане
В составе латвийской делегации на Олимпийских играх в Милане и Кортине утвержден биатлонист Эдгар Мисе, сообщил Латвийский олимпийский комитет (ЛОК). Спортсмен ранее имел двойное гражданство Латвии и России.
Как информирует Латвийский олимпийский комитет, специально созданная и делегированная исполкомом ЛОК рабочая группа тщательно оценила всю доступную информацию о Мисе. В процессе оценки был проведен опрос самого спортсмена, собрана информация от соответствующей спортивной федерации, а также проанализированы публично доступные данные и активность спортсмена в социальных сетях.
Рабочая группа оценивала возможные связи спортсмена со страной-агрессором, вопросы гражданства, записи в социальных сетях, репутационные риски, финансирование и политическую позицию. На основании этой оценки рабочая группа рекомендовала исполкому ЛОК утвердить спортсмена в составе олимпийской делегации Латвии, не усмотрев рисков его участия в Играх.
В ходе оценки было зафиксировано, что атлет является русским по национальности, а его родители по-прежнему проживают в соседней стране, однако еще несколько лет назад спортсмен отказался от двойного гражданства и в настоящее время является только гражданином Латвийской Республики. В прошлом году, отправляясь к семье, он получил гуманитарную визу, которая выдается в особых случаях. После этого визита Латвийская федерация биатлона обсудила со спортсменом совершенные действия и призвала уделять повышенное внимание своему поведению и публичной коммуникации, учитывая, что он является латвийским спортсменом.
В связи с этим спортсмен больше не посещал соседнюю страну и во время международных соревнований отказался давать интервью российским СМИ.
За достижения и популяризацию вида спорта в условиях, когда участие спортсменов из стран-агрессоров запрещено, атлет получил награду Международного союза биатлона, подтвердив как профессионализм, так и ответственное поведение в статусе латвийского спортсмена, отмечает Латвийский олимпийский комитет.