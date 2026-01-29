Отказавшийся от России спортсмен будет представлять Латвию на Олимпийских играх в Милане

В ходе оценки было зафиксировано, что атлет является русским по национальности, а его родители по-прежнему проживают в соседней стране, однако еще несколько лет назад спортсмен отказался от двойного гражданства и в настоящее время является только гражданином Латвийской Республики. В прошлом году, отправляясь к семье, он получил гуманитарную визу, которая выдается в особых случаях. После этого визита Латвийская федерация биатлона обсудила со спортсменом совершенные действия и призвала уделять повышенное внимание своему поведению и публичной коммуникации, учитывая, что он является латвийским спортсменом.