Ловушка зимнего солнца: почему солнечные батареи не спасают от крупных счетов в январе

Хотя в месяцы, когда солнца мало, счета выше, Дембовскис считает, что установка панелей у него окупается. Между тем установщики отмечают: интерес на рынке слегка просел, и на это влияет в том числе сокращение господдержки. «В самые “горячие” моменты, когда интерес к солнечным панелям был максимальным, было примерно до 1000 заявок на поддержку этих небольших проектов, а сейчас — около 100 в месяц. Они поддерживаются, одобряются и домохозяйствам выплачиваются средства», — объяснил руководитель проектов Solarshop Эдуард Циритис.