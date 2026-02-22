Закрыта известная овощная компания с 30-летней историей - 65 человек потеряли работу
После 30 лет работы в Латвии прекращена деятельность овощеводческой компании SIA Rītausma. Предприятие накопило более 164 тысяч евро налоговой задолженности, а его имущество ранее было продано на аукционе.
Решением Государственного нотариуса по регистрации предприятий от 22 декабря 2025 года деятельность компании была прекращена в понедельник, 16 февраля. По состоянию на 10 февраля 2026 года налоговая задолженность предприятия составляла 164 626 евро.
Еще в августе 2024 года на втором аукционе, организованном судебным исполнителем Ригмонтой Григой, недвижимость компании в Саласской волости Екабпилсского края была продана за 511 900 евро.
Как сообщал телеканал ReTV в мае 2024 года, после 30 лет работы предприятие не приступило к новому сезону посадки овощей. Из-за крупных долгов и финансовых трудностей деятельность возобновлена не была, а имущество выставлено на торги.
Одной из главных причин финансовых проблем назывались высокие цены на природный газ, падение оборота, а также повышение минимальной заработной платы. Работу в компании потеряли около 65 сотрудников.
Кроме того, 29 ноября 2023 года Служба государственных доходов применила к предприятию запрет на уменьшение уставного капитала, а также запрет на регистрацию, обновление и изменение коммерческого залога в реестре залогов.
Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году оборот компании составил 574 972 евро — это в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Убытки сократились на 4,8% и составили 303 296 евро.