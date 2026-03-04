Сборная латвийских поваров представит страну на самом престижном кулинарном конкурсе мира
В середине марта этого года национальная сборная Латвии, в состав которой входят ведущие повара страны, отправится в Марсель (Франция), чтобы представить Латвию на европейском отборочном этапе престижного международного конкурса Bocuse d’Or Europe 2026 — страна участвует в Bocuse d’Or с 2019 года и выходит на европейский этап уже в четвёртый раз подряд.
Bocuse d’Or по праву считается самым авторитетным соревнованием в мире высокой гастрономии и нередко именуется «кулинарными Олимпийскими играми». Участие в европейском отборе — это признание профессионального уровня команды и важный шаг в продвижении национальной гастрономии на международной арене.
С 15 по 16 марта в Марселе двадцать сборных из разных стран Европы будут бороться за право выйти в мировой финал конкурса, и в этом году впервые в истории европейского этапа на одной сцене одновременно выступят все три страны Балтии. В течение двух соревновательных дней команды продемонстрируют высочайший уровень мастерства, инновационный подход, безупречную технику и способность работать в условиях максимального профессионального напряжения. Латвию представит кандидат Динарс Звидриньш, повар ресторана Entresol, двукратный участник Bocuse d’Or Europe и член жюри мирового финала “Bocuse d’Or” в Лионе в 2025 году.
«Представлять Латвию на Bocuse d’Or Europe — это радость и ответственность. Каждый конкурс отличается от предыдущего: другие задания, высокий уровень конкуренции, своя динамика. Подготовка длится месяцами. Особенно ценно видеть в команде новые лица — это знак того, что профессиональная среда развивается», — отмечает Динарс, кандидат Bocuse d’Or Europe 2026.
В состав делегации также войдут тренер Нилс Гевеле, шеф-повар ресторана Ferma и первый латвиец, который принял участие в мировом финале Bocuse d’Or в Лионе в 2025 году. Членом жюри станет Артурс Арницанс, президент сообщества “Pavāru klubs”, а помощником повара выступит Фёдор Неказаков. Также в Марсель отправится президент Академии Bocuse d’Or Latvia Светлана Рышкова.
В рамках европейского этапа Bocuse d’Or Europe 2026 команде предстоит выполнить конкурсную программу в течение 5 часов 35 минут — строго в соответствии с регламентом и техническими требованиями соревнования. Первое задание предполагает приготовление четырнадцати идентичных порций блюда из морского петуха. В рецептуре обязательно должны быть использованы гарниры из нута и фиолетового мини-артишока, а также соус на основе морского ежа. Оцениваются не только вкусовой баланс и эстетика подачи, но и точность исполнения, техника обработки продукта и гармония текстур.
Особое значение в этом задании имеет презентация работы. Для рыбного блюда изготавливается специальный поднос строго по размерам и техническим параметрам, указанным в правилах Bocuse d’Or. Его визуальное оформление должно отражать как тему задания, так и национальную идентичность страны-участницы. Такая практика является уникальной особенностью Bocuse d’Or — ни в одном другом гастрономическом конкурсе мира изготовление индивидуального конкурсного подноса не является обязательным элементом задания.
Во втором задании участникам необходимо представить 14 индивидуальных порций, объединяющих каракатицу и вырезку камаргского быка. Блюдо должно быть дополнено сезонными овощами и эмульсией на основе чеснока и оливкового масла, а также включать ингредиент, отражающий национальную идентичность команды. Такой элемент призван подчеркнуть кулинарное наследие страны и придать авторскую интерпретацию заданной теме.
В этом году будет новое испытание — демонстрационный этап на сцене перед жюри. На отметке 2 часа 10 минут от начала конкурса кандидат в течение 10 минут вручную приготовит эмульсию в стиле провансальского айоли, демонстрируя классическую технику, уверенность и умение работать под пристальным вниманием экспертов и публики.
«Участие в Bocuse d’Or даёт поварам возможность познакомиться с актуальными тенденциями и технологическими решениями мировой гастрономии, а также обменяться опытом с ведущими шефами из других стран», — комментирует Артурс Арницанс, член жюри Bocuse d’Or от Латвии и президент Pavāru klubs.
Поддержка Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) стала важным фактором в выходе команды на новый профессиональный уровень. Возможность полноценно готовиться к конкурсу и обеспечивать технические и организационные стандарты в соответствии с международными требованиями напрямую влияет на итоговый результат. Команда искренне благодарит агентство за доверие и поддержку.
Европейский этап станет решающим шагом на пути к мировому финалу Bocuse d’Or в Лионе. С учётом опыта кандидата и тренерского состава, а также системной подготовки команды, у Латвии есть реальные основания рассчитывать на достойный результат в Марселе.
На конкурс в Марсель отправится и группа болельщиков из Латвии, включая представителей отрасли и известных шеф-поваров. Поддержка на трибунах — это не только моральная опора для команды, но и часть общего образа страны на международной арене. Все, кто хочет поддержать команду лично, могут стать частью группы болельщиков.