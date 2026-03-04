Сборная латвийских поваров представит страну на самом престижном кулинарном конкурсе мира

С 15 по 16 марта в Марселе двадцать сборных из разных стран Европы будут бороться за право выйти в мировой финал конкурса, и в этом году впервые в истории европейского этапа на одной сцене одновременно выступят все три страны Балтии. В течение двух соревновательных дней команды продемонстрируют высочайший уровень мастерства, инновационный подход, безупречную технику и способность работать в условиях максимального профессионального напряжения. Латвию представит кандидат Динарс Звидриньш, повар ресторана Entresol, двукратный участник Bocuse d’Or Europe и член жюри мирового финала “Bocuse d’Or” в Лионе в 2025 году.