Жителям Латвии напомнили о требовании, действующем для каждого жилья с 2020 года. Многие его до сих пор игнорируют

"С 2020 года во всех жилых помещениях - как в квартирах, так и в частных домах - должны быть установлены дымовые детекторы. Если в жилье нет детектора, это считается нарушением правил пожарной безопасности, за которое может быть применен штраф в размере от 30 до 280 евро. Однако у пожарных нет права входить в частную собственность, и служба не проводит проверки в квартирах - здесь все на совести самих жильцов", - говорит он.