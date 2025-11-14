Названы отрасли, где у жителей Латвии теперь самые большие возможности найти хорошую работу
Хотя новость о росте безработицы в третьем квартале могла бы показаться плохим сигналом о происходящем в экономике, она скорее может указывать на небольшое улучшение оценки жителями своих будущих возможностей на рынке труда. Об этом пишет в своем обзоре экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис.
В третьем квартале число ищущих работу увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5 тысячи, или на 4%. В первую очередь это произошло за счет мужчин: число мужчин, ищущих работу, выросло на 3,7 тысячи, тогда как число женщин уменьшилось на 1,2 тысячи.
Могло бы показаться, что это связано с потерей рабочих мест. Однако нет. Занятость в третьем квартале выросла. В этот период было занято 892,1 тысячи человек, что на 2,7 тысячи больше, чем во втором квартале. Всё это произошло за счет сокращения числа неактивных жителей, число которых уменьшилось на 6,6 тысячи", - отмечает экономист.
По его мнению, это хороший признак того, что жители начали видеть возможности, вовлекаться в рынок труда и становиться экономически активными. Не всем удается сразу найти работу, поэтому часть людей начинает активно её искать. "Хочется надеяться, что эта волна продолжится и активизация населения будет расти", - отмечает Гашпуйтис.
По мнению специалисты, ускорение экономического роста также сулит увеличение возможностей. Наибольший потенциал роста занятости обещает развитие обрабатывающей промышленности и строительства. Постепенное оживление потребления даст возможности и в сфере услуг. Однако одним из самых значимых вызовов останется несоответствие между возможностями и ожиданиями работодателей и работников, над чем предстоит работать обеим сторонам.
Ранее Otkrito.lv приводил мнение другого эксперта. Он считает, что в Латвии у людей слишком быстро растут зарплаты, и это тормозит развитие страны.