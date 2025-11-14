Названы отрасли, где у жителей Латвии теперь самые большие возможности найти хорошую работу

Могло бы показаться, что это связано с потерей рабочих мест. Однако нет. Занятость в третьем квартале выросла. В этот период было занято 892,1 тысячи человек, что на 2,7 тысячи больше, чем во втором квартале. Всё это произошло за счет сокращения числа неактивных жителей, число которых уменьшилось на 6,6 тысячи", - отмечает экономист.