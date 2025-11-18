"Нас не разлучит даже смерть": легендарные сестры Кесслер родились и умерли в один день - их история потрясает
Они были символом послевоенной эстрады, европейскими шоу-иконами и самым знаменитыми артистками-близнецами Германии. Алиса и Эллен Кесслер всю жизнь оставались неразлучными — и ушли из жизни так же, как жили: вместе. 17 ноября обе 89-летние артистки были найдены мертвыми в своей вилле в Грюнвальде, пригороде Мюнхена.
Новость потрясла сценическую и культурную среду, а их родной Нерхау в Саксонии — место, где родились будущие звезды — вспоминает своих самых известных почетных гражданок.
Неразлучный дуэт: путь к мировой славе
Родившиеся в 1936 году в саксонском Нерхау, Алиса и Эллен рано проявили артистические способности. В 1952 году они воспользовались гостевой визой, чтобы бежать из ГДР в Западную Германию, где их отец уже жил в Дюссельдорфе.
Сначала были ревю-театры, затем — парижское Lido, сцены Лас-Вегаса и Нью-Йорка. В 1960-е и 70-е годы Кесслер стали звездами европейского телевидения: в блестящих костюмах, с безупречной синхронностью и фирменными длинными ногами, они выступали в шоу по обе стороны Атлантики.
За свою карьеру они делили сцену с легендами — Фрэнком Синатрой, Фредом Астером, Гарри Белафонте. Близняшки никогда не работали поодиночке — и в публичной, и в личной жизни оставались единым целым. До самого конца они жили вдвоем в одной вилле под Мюнхеном.
Почетные гражданки, которые не забывали дом
Несмотря на мировую славу, в родном Нерхау о них вспоминают как о простых, скромных и теплых людях.
Бывший мэр Уве Цислак рассказал: «Мы были потрясены их смертью. Сразу нахлынули воспоминания. У них не было никаких звездных замашек».
В ГДР они родной город не посещали, но после объединения Германии связь восстановилась. В 2003 году сестры вернулись в Нерхау впервые за десятилетия — на открытие нового общественного центра. В 2006 году, к их 70-летию, городской совет присвоил им звание почетных гражданок.
В 2009 году они выступили на празднике стрелков — единственный раз в своей жизни в обычном праздничном шатре. Цислак вспоминает, как в летнюю жару артистки «потели как никогда», но не показывали вида, что это ниже их звездного уровня. При этом у них была одна слабость: идеальный сон. «Они всегда хотели спать в полной темноте и обязательно в масках», — вспоминает бывший мэр.
«90 лет — достаточно»
Сестры Кесслер не раз говорили: смерть не должна их разлучить. Они откровенно признавали, что не хотят доживать до беспомощности и боятся потерять самостоятельность.
В интервью Bild этим летом Алиса сказала: «Многие в старости нуждаются в помощи. Кто хочет стать тяжелым пациентом или жить в доме престарелых? Я — точно нет. 90 лет — это достаточно».
Сестры заранее продумали свои шаги, зафиксировав их в завещании. Они вступили в Немецкое общество за гуманную смерть (DGHS) и подготовили юридические документы. По данным DGHS, их смерть — ассистированный суицид. Обе заранее выбрали дату — 17 ноября.
Юрист и врач провели с ними необходимые беседы и в назначенный день приехали в дом в Грюнвальде, чтобы сопровождать сестер в последний момент.
Последний выход в свет — без намека на прощание
Всего за три недели до смерти, 24 октября, Алиса и Эллен появились на премьере нового шоу Ронкалли «ARTistART» в цирке Кроне. Они улыбались, держались за руки, позировали фотографам — элегантные, собранные, такие, какими их знала публика.
Подругу семьи Уши Акерманн насторожило лишь одно: «Они показались мне тише обычного, немного сдержаннее. Я подумала тогда: может, им нездоровится».
Смерть, которая не разлучила
Согласно их завещанию, Кесслер будут похоронены в одной урне — вместе с прахом матери Эльзы и их любимого пуделя Йелло.