Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.
Телец
Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения.
Близнецы
Ваше время сегодня будет чрезвычайно ценно. Преподнесите его в дар тому, кто этого заслуживает в наибольшей степени.
Рак
Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
Лев
Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим - ожидайте чего-либо фантастического.
Дева
Сегодня в вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером.
Весы
Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Их можно с чистой совестью переложить на чужие плечи.
Скорпион
Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.
Стрелец
Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.
Козерог
Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
Водолей
Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше означенную информацию оставить при себе.
Рыбы
Сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители никакого воздействия на вас оказать не смогут. Разве что, случится что-то уж совсем неординарное. Этого, однако, произойти не должно.