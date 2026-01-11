Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:02
Сильный снег на западе и скользкие дороги по всей стране: Латвию ждет непростое воскресенье
В воскресенье небо будет преимущественно облачным, во многих районах Латвии продолжится снегопад, местами на западе ожидается сильный снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Толщина снежного покрова увеличится на 2–4 сантиметра, местами на западе — на 5–7 сантиметров. Видимость в отдельных местах ухудшится, а дороги на некоторых участках будут скользкими.
Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер, на побережье Курземе его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -4...-9 градусов, примерно на градус теплее будет на побережье Курземе.
В Риге в воскресенье также ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти снег. Подует слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер, максимальная температура воздуха составит -5...-7 градусов.