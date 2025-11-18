Когда в 2026 году можно будет купить самые дешевые авиабилеты? Эксперты дали ответ
Из года в год туристы и эксперты по путешествиям ломают голову по поводу того, когда же дешевле всего покупать билеты на самолеты. Однако правда в том, что единого верного ответа не существует, при этом тенденции постоянно меняются.
Все не так просто
Например, в течение долгого времени ключевым для выгодной покупки авиабилетов считался принцип "чем раньше, тем дешевле". Однако в последние годы эксперты все чаще начали отмечать, что лучше покупать билеты за 2-3 месяца до поездки.
Эксперты издания Which? проанализировали данные о рейсах, основанные на поисковых запросах Skyscanner в 2024-2025 годах, и обнаружили, что бронирование за 10-11 недель до вылета обычно было самым дешевым на рассматриваемые ими даты.
Однако также цена авиабилетов сильно зависит от того, когда планируется поездка. Например, если речь идет о вылетах в августе, выгоднее было подождать немного дольше – за восемь недель до вылета предлагались самые дешевые тарифы.
Цены зависят от направления
"И хотя большинство направлений были дешевле при бронировании за два месяца, между 24 рассмотренными нами маршрутами наблюдались существенные различия", – отмечают авторы исследования.
Так, например, в случае с Амстердамом стоит задуматься о покупке авиабилетов заранее – примерно за четыре месяца для поездки в августе и за пять месяцев для путешествия в декабре следующего года.
Аналогично нужно быть более организованным при путешествии в португальскую столицу Лиссабон – билеты на август обходятся дешевле всего за пять месяцев до поездки (в марте), а декабрьским туристам стоит бронировать билеты за 18 недель.
Впрочем, для большинства направлений все же лучше бронировать билеты позже, в некоторых случаях даже за месяц до поездки.
Помните о багаже
Чтобы купить дешевые авиабилеты, в первую очередь стоит определить, сколько обычно стоят билеты по интересующим вас направлениям. Эксперты советуют начинать поиск минимум за шесть месяцев до вылета, сравнивая цены на сайтах вроде Google Flights или Skyscanner, а также у конкретных интересующих вас авиакомпаний.
При этом стоит помнить, что самые дешевые предложения бюджетных авиакомпаний не обязательно окажутся такими уж дешевыми, если вы хотите взять с собой багаж.
Когда дешевле всего летать
Естественно, дешевле всего летать обходится в холодное или дождливое время, когда большинство людей не хотят путешествовать. Например, в случае с Барселоной, Лиссабоном или Севильей можно хорошо сэкономить, путешествуя в январе. К тому же, в это время будет гораздо меньше туристов.
Однако есть и исключения. Данные Skyscanner показали, что самые дешевые авиабилеты в Париж путешественники нашли на сентябрь 2024 года, когда дневная температура составляет около 20°C (по сравнению с 6°C в январе).
Сентябрь также оказался самым дешёвым месяцем для посещения различных направлений с дальними перелетами, включая Бангкок, Нью-Дели, Нью-Йорк и Сидней.