Нобелевский лауреат предсказал волну безработицы в 2026 году. Причина всем известна

«Они могут рассуждать так: польза от этой технологии огромна, а риск — статистически мал. Зачем отказываться от прорыва из-за нескольких возможных жертв? Это та же логика, что и с беспилотными автомобилями: они будут совершать аварии, но общее число смертей, по прогнозам, окажется на порядки ниже, чем с участием людей-водителей», — заявил специалист.