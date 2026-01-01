Несмотря на запрет, в Риге продолжили запускать новогодние салюты и до полуночи

Тем не менее уже до начала нового года стало ясно, что у правоохранительных органов было достаточно работы. В разных районах Риги салюты запускались активно и в 23.00, о чем свидетельствуют сообщения в соцсетях. Например, в Пурвциемсе за окнами также была слышна эпизодическая канонада, хотя и значительно слабее, чем годом ранее. В других районах города интенсивность салютов, судя по всему, была выше.