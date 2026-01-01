Несмотря на запрет, в Риге продолжили запускать новогодние салюты и до полуночи
Несмотря на установленные Рижской думой ограничения на использование пиротехники, в новогоднюю ночь во многих районах столицы была слышна канонада салютов, которые запускали до и после разрешенного времени.
Ранее Рижская дума определила, что в Новый год использовать пиротехнику разрешено только в течение одного часа — с полуночи до 1.00. Однако, как свидетельствуют публикации в социальных сетях и наблюдения жителей, в ряде районов города салюты стали запускать ориентируясь в том числе и на московское время.
Муниципальная полиция заранее сообщала, что в праздничные дни будет работать в усиленном режиме, чтобы обеспечивать общественный порядок и предотвращать нарушения, включая незаконное использование пиротехники. Полицейские обещали по возможности пресекать нарушения еще до запуска салютов. В остальных случаях нарушителей планировалось задерживать непосредственно во время использования пиротехники. Если это окажется невозможным, факт нарушения будет зафиксирован, а личность нарушителя установлена позднее с последующим применением штрафа.
Напомним, что на одном из последних заседаний уходящего года Рижская дума приняла решение в целом запретить использование пиротехники в ночное время на территории столицы. Согласно новым правилам, с 1 июня по 31 августа пиротехнику запрещено использовать с 23.00 до 7.00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22.00 до 7.00. Исключение сделано для согласованных с самоуправлением публичных мероприятий, а также для новогодней ночи — с полуночи до 1.00.
Тем не менее уже до начала нового года стало ясно, что у правоохранительных органов было достаточно работы. В разных районах Риги салюты запускались активно и в 23.00, о чем свидетельствуют сообщения в соцсетях. Например, в Пурвциемсе за окнами также была слышна эпизодическая канонада, хотя и значительно слабее, чем годом ранее. В других районах города интенсивность салютов, судя по всему, была выше.
Ķengaragā salūts. Aizliegums nav vietējiem. pic.twitter.com/rS7vLtJ7wo— Alīna Samīte (@AmiSkywalker) December 31, 2025
Šis tas aizliegtais salūts 23:00? 🫣 pic.twitter.com/fGjBActDbf— Rihards Gromuls (@Gromuls) December 31, 2025
Tas ir Iļģuciems! Šauj visās malās. @EdvardsRatnieks @RigasPP pic.twitter.com/miAilqs6y6— Baltā meitene (@hmm_pff) December 31, 2025