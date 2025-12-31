С Новым годом, Латвия! Пожелание читателям Otkrito.lv на 2026-й

Мы не будем обещать, что в 2026-м все станет идеально. Но очень хочется, чтобы в нем стало больше того, что держит на плаву: ясности — в голове, спокойствия — в доме, надежных людей — рядом. Пусть у вас будет больше поводов для радости без оговорок, больше решений, которые облегчают жизнь, и больше дней, после которых хочется сказать: «Да, это было не зря».